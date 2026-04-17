Ισπανία: Γυναίκα κατέστρεψε κρασιά αξίας 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων, επειδή απολύθηκε

Μια γυναίκα από την Ισπανία κατέστρεψε κρασιά αξίας 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων ανοίγοντας τις δεξαμενές στα οποία ήταν αποθηκευμένα με αποτέλεσμα να πέσουν στο έδαφος, αφού η εταιρεία για την οποία δούλευε δεν ανανέωσε τη μονοετή σύμβαση εργασίας της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η γυναίκα είχε σύμβαση εργασίας ενός έτους με το οινοποιείο Cepa 21 και ενημερώθηκε την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου ότι η σύμβαση δεν θα ανανεωνόταν. Εμφανώς εκνευρισμένη, η γυναίκα φορώντας κουκούλα μπήκε στο οινοποιείο νωρίς το πρωί της 18ης Φεβρουαρίου και θεωρώντας ότι ο συναγερμός ήταν ενεργοποιημένος, πληκτρολόγησε τον κωδικό και τον ενεργοποίησε η ίδια.

Η γυναίκα κατάφερε να ανοίξει τρεις από τις πέντε δεξαμενές στις οποίες είχε πρόσβαση πριν διαφύγει.

