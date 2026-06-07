Πρώτη αντίδραση Τραμπ για το Ιράν: «Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Μήνυμα στο Ιράν να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έστειλε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ως πρώτη αντίδραση. Μιλώντας στο Foxnews, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αρκετά πια. Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κλείστε συμφωνία».

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