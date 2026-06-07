Πρώτη αντίδραση Τραμπ για το Ιράν: «Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»
Η πρώτη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μήνυμα στο Ιράν να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έστειλε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ως πρώτη αντίδραση.
Μιλώντας στο Foxnews, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αρκετά πια. Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κλείστε συμφωνία».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάδα - Ιταλία 0-1: Άργησε να πάρει μπροστά και ηττήθηκε
22:46 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Τζακποτ στην κλήρωση του Τζόκερ - Ποιοι αριθμοί κληρώθηκαν
22:45 ∙ WHAT THE FACT
Έρευνα: Οι 3 συνήθειες στον ύπνο που επιταχύνουν τη γήρανση του εγκεφάλου
22:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μίλησε με την οικογένειά του ο Έρικσεν - Το μήνυμά του
07:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά
21:12 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ