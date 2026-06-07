Διεθνής ποδοσφαιριστής φέρεται να παρενόχλησε 14χρονη Βρετανίδα σε πολυτελές θέρετρο στην Τουρκία

Κατά τους ισχυρισμούς του πατέρα της ανήλικης, η αντιμετώπιση του ζητήματος από το ξενοδοχείο δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε...

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Διεθνής ποδοσφαιριστής φέρεται να παρενόχλησε 14χρονη Βρετανίδα σε πολυτελές θέρετρο στην Τουρκία
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διεθνής ποδοσφαιριστής κατηγορείται ότι επιχείρησε να παρασύρει μια 14χρονη Βρετανίδα πίσω από θάμνους σε πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Τουρκία, ζητώντας της να αγκαλιαστούν, σύμφωνα με καταγγελίες της οικογένειάς της.

Όπως δήλωσε ο πατέρας της ανήλικης στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, η κόρη του ξέσπασε σε κλάματα και πανικοβλήθηκε μετά το περιστατικό, το οποίο φέρεται να σημειώθηκε ενώ βρισκόταν μόνη της στην πισίνα μαζί με τη δεκάχρονη αδελφή της.

Η οικογένεια παραθέριζε σε πεντάστερο θέρετρο στα τέλη Μαΐου, όταν διαπίστωσε ότι στο ίδιο ξενοδοχείο διέμενε εθνική ποδοσφαιρική ομάδα που προετοιμαζόταν για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αρχικά, η συνύπαρξη με τους ποδοσφαιριστές αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό από τα μέλη της οικογένειας, τα οποία αντάλλασσαν χαιρετισμούς και φωτογραφίζονταν με τους αθλητές.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, στις 24 Μαΐου η κατάσταση πήρε διαφορετική τροπή.

Ο πατέρας ανέφερε ότι βρισκόταν με άλλα μέλη της οικογένειας για να πάρουν παγωτό, αφήνοντας τα δύο κορίτσια στην πισίνα. Λίγη ώρα αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα από τη σύντροφό του, η οποία του μετέφερε ότι η 14χρονη έκλαιγε και ζητούσε να επιστρέψουν αμέσως.

Όταν έφτασαν στην πισίνα, η ανήλικη τους είπε ότι ένας ποδοσφαιριστής την είχε πλησιάσει στις ξαπλώστρες. Η ίδια, ενθουσιασμένη που συναντούσε έναν γνωστό αθλητή, του ζήτησε να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ποδοσφαιριστής πήρε το κινητό της τηλέφωνο, καταχώρισε τα στοιχεία του λογαριασμού του στο Instagram και έστειλε μήνυμα στον εαυτό του μέσω του λογαριασμού της.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι όταν η ανήλικη επιβεβαίωσε την ηλικία της, ο ποδοσφαιριστής τη χαρακτήρισε «ελκυστική» και της ζήτησε μια αγκαλιά. Όταν εκείνη αρνήθηκε, φέρεται να επέμεινε, προτείνοντάς της να μετακινηθούν πίσω από έναν φράχτη ή θάμνους «όπου δεν θα τους έβλεπε κανείς».

109157721-15874563-image-a-91780676369682.jpg

Η 14χρονη, σύμφωνα με την περιγραφή του πατέρα της, πανικοβλήθηκε και του είπε ότι ο πατέρας της ερχόταν προς το μέρος τους. Τότε ο ποδοσφαιριστής φέρεται να απομακρύνθηκε και να κατευθύνθηκε στην απέναντι πλευρά της πισίνας.

Ο πατέρας κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στη διεύθυνση του ξενοδοχείου. Όπως αναφέρει, αργότερα συναντήθηκε με τον προπονητή και μέλη της αποστολής της ομάδας, οι οποίοι του ζήτησαν συγγνώμη για το συμβάν.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι απαίτησε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα ουσιαστικά και να δοθούν εξηγήσεις από τον ποδοσφαιριστή, ενώ οι εκπρόσωποι της ομάδας φέρονται να τον διαβεβαίωσαν ότι ο παίκτης θα ζητούσε προσωπικά συγγνώμη και θα απομακρυνόταν από το ξενοδοχείο.

Παράλληλα, η σύντροφός του φέρεται να ήρθε σε επαφή με άλλη Βρετανίδα μητέρα που διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο. Σύμφωνα με τον πατέρα, η γυναίκα υποστήριξε ότι και η 15χρονη κόρη της είχε δεχθεί ανεπιθύμητη προσέγγιση από τον ίδιο ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, η οικογένεια αναφέρει ότι την επόμενη ημέρα διαπίστωσε πως ο παίκτης παρέμενε στο ξενοδοχείο και αρνούνταν οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η ανήλικη είχε απλώς ζητήσει να φωτογραφηθούν μαζί και δεν συνέβη τίποτα ακατάλληλο.

Ο πατέρας δήλωσε ότι ζήτησε από τη διοίκηση του ξενοδοχείου να εξετάσει υλικό από κάμερες ασφαλείας, όμως ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο οπτικό υλικό που να τεκμηριώνει το περιστατικό. Όπως του μεταφέρθηκε, επρόκειτο ουσιαστικά για τον λόγο της ανήλικης απέναντι στον λόγο του ποδοσφαιριστή.

Η οικογένεια αναφέρει επίσης ότι το ξενοδοχείο την παρέπεμψε στις αστυνομικές αρχές εφόσον επιθυμούσε να προχωρήσει επίσημα την υπόθεση.

Μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία, ο πατέρας δήλωσε ότι επικοινώνησε με τις τουρκικές αρχές και με τον τοπικό βουλευτή της περιοχής του, εκφράζοντας τις ανησυχίες του για τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, κατηγορεί τη διοίκηση του ξενοδοχείου ότι δεν αντιμετώπισε την καταγγελία με τη δέουσα σοβαρότητα.

«Είχα την αίσθηση ότι το ξενοδοχείο έδινε προτεραιότητα στην ομάδα. Λόγω του προφίλ των ποδοσφαιριστών, φαινόταν σαν να αντιμετωπίζονταν διαφορετικά από τους υπόλοιπους πελάτες», δήλωσε.

Ο ίδιος εξέφρασε ακόμη τον φόβο ότι ο παίκτης θα μπορούσε να προσεγγίσει και άλλα ανήλικα παιδιά που διέμεναν στο ξενοδοχείο.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο ποδοσφαιρικός σύλλογος του αθλητή ούτε το ξενοδοχείο έχουν προβεί σε δημόσιο σχόλιο για την υπόθεση.

Πηγή: dailymail

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:35ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θέλουν να αγοράσουν τα νησιά Τσάγκος από τον Μαυρίκιο

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θετικά νέα για Έρικσεν: «Είναι καλά δεδομένων των συνθηκών»

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Η στιγμή της σύλληψης του Τζέιμς Δαλαμάγκα – Τέλος στο θρίλερ της δολοφονίας του 1999

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη νίκη με άγριο νοκ άουτ για τον Ρεθυμνιώτη πυγμάχο Βαγγέλη Μακρυλάκη στο «Fight for the Ring»

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Δανία: Κατέρρευσε στο φιλικό με την Ουκρανία ο Έρικσεν!

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: «Από την Ελλάδα έως την Κύπρο δραστηριοποιούνται δίκτυα της Χαμας»

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μυστική συνάντηση Ζελένσκι – Αμπράμοβιτς – Το μήνυμα που έστειλε στον Πούτιν ο Ουκρανός πρόεδρος

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιασμένες από τους Ταλιμπάν: Ιστορίες φρίκης γυναικών που τόλμησαν να ζητήσουν τα αυτονόητα

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: Κατολίσθηση στο όρος Καντήλι μετά τα 5,2 Ρίχτερ

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Βρίσκεται στη Βρετανία για συνομιλίες με Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Κατζ σε Τούρκο υπουργό που ευχήθηκε να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ: «Η οθωμανική αυτοκρατορία που ονειρεύεσαι εσύ και ο Ερντογάν κατάρρευσε»

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής ποδοσφαιριστής φέρεται να παρενόχλησε 14χρονη Βρετανίδα σε πολυτελές θέρετρο στην Τουρκία

20:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Spider-Noir: H superhero σειρά που δεν περίμενες να είναι τόσο καλή

20:08LIFESTYLE

Ραγίζει καρδιές το τραγούδι της Κέλλυς Κελεκίδου για την Γωγώ Μαστροκώστα: Τo video clip στην αγαπημένη περιοχή της γυμνάστριας

20:08ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Εντοπίστηκε μεγάλο υπόγειο δίκτυο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο - «Χτίστηκε από το Ιράν»

20:07ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να σταματήσετε τους κιρσούς στα πόδια πριν ξεκινήσουν;

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θα απαντήσουμε στα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν προειδοποιεί τα Τίρανα για το έργο Κούσνερ: «Ενδέχεται να επηρεάσει την ενταξιακή πορεία»

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μέρος της προπόνησης ο Σλούκας

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αίγιο: Πώς συνελήφθη, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία, o καταζητούμενος της Interpol - Η αλλαγή του ονόματος και οι αγροτικές καλλιέργειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Δανία: Κατέρρευσε στο φιλικό με την Ουκρανία ο Έρικσεν!

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αίγιο: Πώς συνελήφθη, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία, o καταζητούμενος της Interpol - Η αλλαγή του ονόματος και οι αγροτικές καλλιέργειες

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Κατζ σε Τούρκο υπουργό που ευχήθηκε να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ: «Η οθωμανική αυτοκρατορία που ονειρεύεσαι εσύ και ο Ερντογάν κατάρρευσε»

20:08LIFESTYLE

Ραγίζει καρδιές το τραγούδι της Κέλλυς Κελεκίδου για την Γωγώ Μαστροκώστα: Τo video clip στην αγαπημένη περιοχή της γυμνάστριας

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής ποδοσφαιριστής φέρεται να παρενόχλησε 14χρονη Βρετανίδα σε πολυτελές θέρετρο στην Τουρκία

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: Κατολίσθηση στο όρος Καντήλι μετά τα 5,2 Ρίχτερ

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Η Εύβοια στο επίκεντρο του Εγκέλαδου - Οι ζημιές από τον ισχυρό σεισμό κι οι εκτιμήσεις των ειδικών

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιασμένες από τους Ταλιμπάν: Ιστορίες φρίκης γυναικών που τόλμησαν να ζητήσουν τα αυτονόητα

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. απέτρεψαν απόπειρα αυτοκτονίας στον Πειραιά - Βίντεο ντοκουμέντο

20:08ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Εντοπίστηκε μεγάλο υπόγειο δίκτυο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο - «Χτίστηκε από το Ιράν»

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό χειρουργείο για τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών: «Ζητώ την αγάπη σας και την προσευχή σας»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Παλαιοκώστας: Άφαντος 20 χρόνια μετά τη δεύτερη απόδραση με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό, ο Νο.1 καταζητούμενος της ΕΛΑΣ κ επικηρυγμένος με 1 εκατ. ευρώ

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι κατσαρίδες από το σπίτι με μόνο δύο απλά υλικά

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν προειδοποιεί τα Τίρανα για το έργο Κούσνερ: «Ενδέχεται να επηρεάσει την ενταξιακή πορεία»

15:10ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς - Ζέστη χωρίς υπερβολές: Τι πραγματικά δείχνουν τα μοντέλα ECMWF, GFS, ICON, ECMWF ENS και GEFS

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Βρήκε στη λάσπη ρωμαϊκό δαχτυλίδι από το 297 μ.Χ με τη θεά Νίκη και... ξεχρέωσε το στεγαστικό δάνειο

16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε τον διαχειριστή του λογαριασμού «Soula Glamorous» - Ασκήθηκε δίωξη μετά από μήνυση του επιχειρηματία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ