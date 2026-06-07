Μαθήματα ζωής από τα παιδιά της Κρήτης: Μάζεψαν μισό τόνο καπάκια για το Σύλλογο ΑμεΑ «Το Μέλλον»
Πάνω από 500 κιλά πλαστικά καπάκια δεν θα καταλήξουν ποτέ στις χωματερές
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Μια σπουδαία περιβαλλοντική και κοινωνική δράση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι τα παιδιά μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της προσφοράς.
Ο σχολικός διαγωνισμός συλλογής πλαστικών καπακιών που διοργάνωσε ο Σύλλογος ΑμεΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» κινητοποίησε εκατοντάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς από τη Μεσαρά, το Ηράκλειο αλλά και τον Άγιο Νικόλαο, καταφέρνοντας να σώσει το περιβάλλον από μισό τόνο πλαστικού!
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