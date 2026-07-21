Φωτιά στην Τήνο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (21/7) στην Τήνο, στον δρόμο προς το Πόρτο προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της φωτιάς και την έκταση του συμβάντος αναμένονται τις επόμενες ώρες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης.

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