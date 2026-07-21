Κύκλωμα εμπρηστών: Ο διάλογος-φωτιά για τις παράνομες επιδοτήσεις - «Έχω μάστερ στην πλαστογραφία»

Snapshot Οι βασικοί κατηγορούμενοι στο κύκλωμα εμπρηστών είναι γνωστοί στις αρχές και σχετίζονται με προηγούμενες υποθέσεις, όπως κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης και παράνομη οπλοκατοχή.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αποκαλύπτει σύνδεση του κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε τηλεφωνικές συνομιλίες καταγράφεται γυναίκα που ισχυρίζεται ότι έχει «μάστερ» στην πλαστογραφία υπογραφών για να ξεπεραστούν πιθανοί έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πλαστογράφηση αφορά εξουσιοδοτήσεις και δηλώσεις ενοικίασης αγροτεμαχίων, με στόχο να αποφευχθούν τα προβλήματα από αποκλίσεις στις υπογραφές κατά τους ελέγχους. Snapshot powered by AI

Σημαντικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση του κυκλώματος των εμπρηστών, οι βασικοί εμπλεκόμενοι του οποίου αποδεικνύεται ότι είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο πρόεδρος της κοινότητας και ο αδελφός του είχαν συλληφθεί πριν από περίπου ενάμιση χρόνο για υπόθεση που αφορούσε την κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης και παράνομη οπλοκατοχή. Η συγκεκριμένη υπόθεση εκκρεμεί δικαστικά και η εκδίκασή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027.

Ο κρίκος με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράλληλα, η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) φέρνει στο φως της δημοσιότητας τη στενή σύνδεση του κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο «κάδρο» των ευθυνών μπαίνει πλέον και μία γυναίκα, η οποία καταγράφηκε σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον συλληφθέντα πυροσβέστη.

Αντικείμενο της συνομιλίας τους ήταν η πλαστογράφηση υπογραφών σε εξουσιοδοτήσεις και δηλώσεις ενοικίασης αγροτεμαχίων. Μάλιστα, η ίδια εμφανίζεται να καθησυχάζει τον πυροσβέστη που εξέφραζε ανησυχίες για πιθανό έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας με αυτοπεποίθηση πως έχει… «μάστερ» στις πλαστογραφίες.

Ο διάλογος που «καίει» το κύκλωμα

-Πες του να τους πει ή εσύ να στείλουν στο Viber ή στο Messenger ο καθένας την υπογραφή του, πώς τη βάζει, για να την κάνουμε στα χαρτιά πάνω πλαστογραφία. Μπορώ να την κάνω, μην ανησυχείς, έχω πάρει μάστερ σε αυτό. Γιατί αν γίνει έλεγχος από τον ΟΠΚΠ και υπάρχει μεγάλη απόκλιση στην υπογραφή, έχει πρόβλημα με αυτά που γίνονται τώρα, κατάλαβες. Ειδικά στα χειρόγραφα σίγουρα θα ελεγχθούν.

-Ε, μα για αυτό θέλω να κάνω, τι!

-Ε, και πάλι ελέγχονται. Μόνο τα ηλεκτρονικά τώρα τα έχουν μόνο έτσι. Αλλά μπορούμε να την κάνουμε την πλαστογραφία. Έχουμε κάνει τόσες και τόσες, δεν μπορούμε να κάνουμε δύο.

Διαβάστε επίσης