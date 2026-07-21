Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ήδη 9 πάνε αρχείο, δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις - Οι άλλοι 4 μπορεί και να αθωω

Snapshot Από τους13 βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 9 υποθέσεις έχουν τεθεί στο αρχείο λόγω έλλειψης ενδείξεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι καταδίκασε πρόωρα χωρίς στοιχεία τους 13 βουλευτές.

Η δικαστική διαδικασία για τους 4 παραπεμπόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζεται και υπάρχει πιθανότητα να αθωωθούν.

Η κυβέρνηση δηλώνει σεβασμό στη δικαστική διαδικασία και καλεί την αντιπολίτευση σε θεσμική υπευθυνότητα χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες. Snapshot powered by AI

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραπομπή των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ασκώντας παράλληλα σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση που τήρησε από την αρχή της υπόθεσης.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι από τους 13 βουλευτές για τους οποίους είχαν διατυπωθεί αιτιάσεις, οι εννέα υποθέσεις έχουν ήδη τεθεί στο αρχείο, καθώς, όπως είπε, «δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις». Όπως πρόσθεσε, η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι η αντιπολίτευση έσπευσε να καταδικάσει ανθρώπους χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

«Το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε εξαρχής 13 οικογενειάρχες χωρίς στοιχεία. Ήδη οι εννέα πάνε αρχείο, γιατί δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η δικαστική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και υπογράμμισε πως είναι πιθανό να αθωωθούν.

«Οι άλλοι τέσσερις μπορεί και να αθωωθούν. Πρέπει να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση σέβεται τη δικαστική διαδικασία και δεν προδικάζει το αποτέλεσμά της.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η θέση της κυβέρνησης είναι πως κάθε υπόθεση πρέπει να εξετάζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία και όχι την πολιτική σκοπιμότητα, καλώντας την αντιπολίτευση να επιδείξει μεγαλύτερη θεσμική υπευθυνότητα.

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