Παρεμβάσεις στην ΚΟ της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι είπαν Μηταράκης, Κεφαλογιάννης, Βορίδης, Μπουκώρος

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατήγγειλε την αντιπολίτευση για τοξικότητα και λαϊκισμό, αναφέροντας ότι οι προσπάθειές της για φθορά της κυβέρνησης κατέρρευσαν.

Ο Νότης Μηταράκης τόνισε την ανάγκη σεβασμού στις διαδικασίες και στο Σύνταγμα σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παράλληλα με τη διεθνή συνεργασία.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης υπογράμμισε την ηθική και πολιτική υποστήριξη προς τους συναδέλφους που διασύρθηκαν χωρίς να έχουν μεμπτό θέμα.

Ο Χρήστος Μπουκώρος κατήγγειλε την έκδοση δελτίου τύπου χωρίς ενημέρωση ή κατηγορητήριο προς τους ελεγχόμενους, τονίζοντας παραβίαση δικαιωμάτων.

Ο Μάκης Βορίδης χαρακτήρισε τις διώξεις κατά συναδέλφων απαράδεκτες και επισήμανε προβλήματα στην εισαγγελική λειτουργία που δημιουργούν θεσμικό ζήτημα. Snapshot powered by AI

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησαν με μεγάλη αξιοπρέπεια, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Νωρίτερα κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε μεταξύ άλλων σχετικά:

Κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση

οι εργολάβοι της τοξικότητας να αναλογιστούν για το πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλιότητές τουςπροσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρησμούς και σε δολοφονίες όπως της Βάγιας Νέστορα.Συνειδητή πολιτική επιλογή των αντιπάλων μας το δηλητήριο του λαϊκισμού και της τοξικότητας με μόνο στόχο τη φθορά της κυβέρνησης

Τι είπαν Μηταράκης, Βορίδης, Κεφαλογιάννης, Μπουκώρος και οι υπόλοιποι βουλευτές

Ειδικά οι διατελέσαντες υπουργοί έστειλαν πληθώρα μηνυμάτων:

Ο Νότης Μηταράκης έκανε αναφορά στην τεχνολογική επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης αφού ευχαρίστησε την κοινοβουλευτική ομάδα για τη στήριξη στο πρόσωπό του. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε: Ναι στη διεθνή συνεργασία, ναι στο διεθνές δίκαιο, αλλά με σεβασμό στις διαδικασίες, στους εκλεγμένους βουλευτές και του Συντάγματος της χώρας

Από την πλευρά του ο Γιάννης Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι η έννοια της παράταξης δεν περιλαμβάνει μόνο την έννοια της συνέχειας αλλά και της αλληλεγγύης. Και πρόσθεσε: Είναι άλλοι τέσσερις συνάδερφοι που θα πρέπει να είμαστε πολιτικά και ηθικά δίπλα τους, γιατί βάλεται η ίδια η παράταξη. Αρχειοθετήθηκαν, όχι μόνο εγώ, αλλά και ο συνεργάτες μου, αλλά και οι δύο παραγωγοί, και διασυρθήκαμε επί μήνες για κάτι το οποίο δεν ήταν μεμπτό

Παίρνοντας τον λόγο ο Χρήστος Μπουκώρος τόνισε: Έξι ημέρες μετά το δελτίο τύπου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι ελεγχόμενοι, εκδίδεται δελτίο τύπου και δεν έχουν λάβει κατηγορητήριο οι ελεγχόμενοι. Με ρωτάνε γιατί κατηγορείστε και δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αυτό είναι ευθεία βολή κατά δικαιωμάτων του οποιουδήποτε. Θα πάμε στο φυσικό μας όπως ζητήσαμε από την αρχή έστω με στρεβλές διαδικασίες και με ελλιπή στοιχεία

Τέλος και ο Μάκης Βορίδης τοποθετήθηκε ως εξής: Συγχαρητήρια για τους συναδέλφους που απηλλάγησαν αυτονοήτως, για τους επόμενους τέσσερις συναδέλφους απαράδεκτες διώξεις, θα πέσουν όταν ήρθε στην αίθουσα ήταν δεκάδες εκατομμύρια και τώρα συζητάμε για την ηθική αυτουργία του Σκρέκα για 733 € η Κατερίνα με το κακούργημα 7000, απροσδιόριστα τα ποσά του Χρήστου.Έχουμε μια άθλια αντιπολίτευση, αλλά έχουμε και μια εισαγγελική αρχή που η καλή εκδοχή είναι ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της και η κακή είναι ότι κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της Και εδώ γεννιέται ένα βαρύ θεσμικό ζήτημα

Από την πλευρά της η Κατερίνα Παπακώστα τόνισε: Σήμερα για κάποιους από μας συμπληρώνονται 121 μέρες ταπείνωσης, εξευτελισμού και καταδίκης. Και οδηγηθήκαμε σε αυτή την κρίση, σε ένα πλήθος το οποίο είχε ήδη αποφασίσει. Το ιερό τεκμήριο της αθωότητας από πολύ ελάχιστος έγινε σεβαστό δυστυχώς. Και κάποιοι από εμάς επέλεξαν συνειδητά να πορευτούν κρατώντας μια σιωπή η οποία δεν είναι ένδειξη ενοχής, αλλά ένδειξη και πεποίθηση ότι γνωρίζεις την αλήθεια. Και ότι η αλήθεια κάποια στιγμή θα αναδειχθεί. Αν υπήρχε μία πιθανότητα προσωπικά να έχω υποπέσει σε οποιοδήποτε αδίκημα, θα είχα τη γενναιότητα να παραδεχθώ δημοσίως το λάθος μου να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, να παραιτηθώ από τη βουλευτική μου έδρα και να σας την παραδώσω.

Η συγκεκριμένη δικογραφία, έχει πάρα πολλά ερωτηματικά, πάρα πολλά λάθη και ήταν εντελώς πρόχειρη. Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου, η σφοδρότητα όμως αυτή της επίθεσης δεν είχε προηγούμενο. Ωστόσο δεν άγγιξε μόνο εμένα και τους συναδέλφους μου αλλά και τους συζύγους μας, τα παιδιά μας και τους φίλους μας που μας εμπιστεύονται διαχρονικά. Αλλά πάνω απ’ όλα για μας ήταν η προσβολή της τιμής και της υπόληψης που είναι ό,τι πιο ιερό και σημαντικό έχω

Επίσης ο Κώστας Τσιάρας για τη γνωστή περιπέτεια του ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε: Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδείχτηκε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα και ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε: ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή, μέχρι που φτάνει ο βουλευτής, ποια είναι η αρμοδιότητά του Αν ποινικοποιείται η απάντηση που πρέπει να δώσει ο βουλευτής σε ένα πολίτη για ένα ζήτημα είναι κάτι που θα πρέπει να το διευθετήσουμε. Πρέπει να είναι θωρακισμένος ρόλος του βουλευτή Υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι οι πολίτες έχουν ανεβάσει σε πολλά επίπεδα το βιοτικό τους επίπεδο; Σκεφτείτε πού βρισκόμαστε το 2019, πρέπει να θυμίσουμε σε κάθε συμπολίτη μας ότι η ζωή του έχει γίνει καλύτερη

Το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού

Κατά τα λοιπά, ο Γιώργος Βλάχος στην τοποθέτηση του έκανε αναφορά στο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού λέγοντας ότι είναι αντίθετος για ασυμβίβαστο. Όπως είπε: είναι σαφές ότι και από την πρόταση που έχουμε επεξεργαστεί ότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν συμφωνεί και αυτό που έχουμε ως δυνητική δυνατότητα είναι ο επανακαθορισμός των ασυμβίβαστων με αυξημένη πλειοψηφία, αλλά αυτή τη στιγμή δε βλέπω κάποια διάθεση στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να κινηθούμε προς πιο σκληρά ασυμβίβαστα υπουργού και βουλευτή, το σέβομαι. Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε

Ο δε Ευρυπιδης Στυλιανιδης τόνισε: ένα από τα στοιχεία της κοινοβουλευτικής υπεροχής είναι το περιθώριο που μας δώσατε να εκφραστούμε κατά συνείδηση στην πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει πλειοψηφία αυτή η άποψη και θα μπορούσαμε να μην το υποστηρίξουμε καθόλου για να μην ισχυριστούν ψευδώς οι αντίπαλοί μας ότι θα το καταψηφίσουν. Αυτή η παρέμβαση που κάνατε είναι πολύ σημαντική και δείχνει την ποιοτική διαφορά μας με τους αντιπάλους μας.

Από την πλευρά του ο Λάκης Βασιλειάδης τόνισε: Στην πολιτική οι εντυπώσεις μπορεί να προηγούνται, αλλά στο τέλος κερδίζει η αλήθεια. Πολλοί βουλευτές βρεθήκαμε στο στόχαστρο μαζί και εγώ. Θεωρώ ότι πλέον βγαίνουμε πιο δυνατοί από όλη αυτή τη δοκιμασία, ακόμη και οι τέσσερις συνάδελφοι μας στον οποίο οι υποθέσεις ακόμη εκκρεμούν θα βρουν σύντομα τη δικαίωση και αυτό το λέω μετά λόγου γνώσεως γιατί έχω διαβάσει όλων τις δικογραφίες, το σίγουρο είναι ότι όλοι όσοι χαίρονταν και εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά όλη αυτή την υπόθεση, όσοι αποφάσισαν πριν από την ίδια τη δικαιοσύνη, έπεσαν για μία ακόμη φορά έξω.

Ήταν σίγουρα μια πολιτική σκοπιμότητα και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος και η πολιτική ζωή του. Όλο και πιο συχνά επιχειρείται η πολιτική εξόντωση, μέσα από υπαινιγμούς, παραπληροφόρηση, ψέματα για ορισμένους μάλιστα μια καταγγελία αρκεί για να στηθεί ένα λαϊκό δικαστήριο.

Οι εντυπώσεις επιχειρούν να υποκαταστήσουν την αλήθεια, αυτή η λογική δε βλάπτει μόνο τα πρόσωπα που στοχοποιούνται αλλά βλάπτει την δημοκρατία, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά δηλητηριάζει τον δημόσιο λόγο. Να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό και όλους εσάς για τη στήριξη που είχα και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι για τις δύσκολες μέρες που πέρασαν και να ευχηθώ κουράγιο και δύναμη στους συναδέλφους των οποίων υποθέσεις ακόμη δεν έκλεισαν.Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές καταλαβαίνεις πραγματικά τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας μεγάλης πολιτικής οικογένειας.

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