Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ για τη στάση της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τόνισε ότι το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε βουλευτή.

Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίστηκε τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δεν απέδωσε σωστά τη δουλειά της.

Η συνταγματική αναθεώρηση προχώρησε με ενεργή συμμετοχή των βουλευτών της ΝΔ, ενώ η αντιπολίτευση επέλεξε να μην συμμετάσχει.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πρόθεση να μην προωθηθεί αυστηρότερο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, σεβόμενος τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Η κυβέρνηση δε θα συγκαλύψει καμία παρανομία, αλλά επισημαίνει τη διαφορά στην υπόθεση και τονίζει την ανάγκη θωράκισης της δημόσιας διοίκησης για διαφάνεια και λογοδοσία. Snapshot powered by AI

«Αυτό που έγινε σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε», είπε κλείνοντας τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ απευθυνόμενος στους βουλευτές, των οποιών το όνομα ενεπλάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχολιάζοντας δε την προηγηθείσα τοποθέτση του Μάκη Βορίδη σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή εισαγγελία «Ή δεν κάνει καλά τη δουλειά της ή κανει κάτι άλλο», ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τίθενται ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθεσεις.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης με τον Μάκη Βορίδη SOOC

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός κλείνοντας τη συνεδρίαση της ΚΟ:

Πρώτον ως προς τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν εξαιρετικά ενεργά στην αρμόδια επιτροπή με ενθουσιασμό πραγματικό αλλά και με πολύ καλή προετοιμασία. Έγινε μια πολύ ουσιαστική δουλειά η οποία αδικήθηκε από το γεγονός ότι σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, η αντιπολίτευση επέλεξε να μην συμμετέχει.

Και να ζητήσω από όλες και από όλους στη συζήτηση που θα γίνει στην ολομέλεια να έχουμε μια σημαντική συμμετοχή, είναι μια σημαντική ευκαιρία να καταδείξουμε την σημασία της συνταγματικής αναθεώρησης και των άρθρων που θα κριθούν αναθεωρητέα αλλά και την ποιοτική διαφορά με την οποία αντιμετώπισε το κόμμα μας αυτή τη διαδικασία και της υποκριτικής στάσης που ακολούθησαν όλα τα άλλα κόμματα προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στα άρθρα που συμφωνούσε τους 180 βουλευτές από αυτή τη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι προεξοφλεί τους 180 βουλευτές στην επόμενη Βουλή καταστρατηγεί και το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν με αξιοπρέπεια και με ειλικρίνεια και ενίοτε με συναίσθημα το οποίο είναι απολύτως κατανοητό. Και τους συναδέλφους οι οποίοι είδαν τις υποθέσεις τους να πηγαίνουν στο αρχείο - και γεννιέται εύλογα το ερώτημα γιατί αυτό δε μπορούσε να γίνει εξαρχής, όταν ήταν απολύτως σαφές ότι τα επιχειρήματα και η δικογραφία ήταν εξαιρετικά ασθενής - αλλά και τους συναδέλφους οι οποίοι με αξιοπρέπεια θα αναγκαστούν να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη.

Άκουσα με πολλή προσοχή όσα είπε ο Μάκης αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές και εκφράζω την ευχή μου αυτή η υπόθεση να τελειώσει νωρίς και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Είμαστε μια γροθιά σε αυτό, αυτό το οποίο έγινε σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε.

Δεν είμαστε εδώ προφανώς για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων είναι τελείως διαφορετικό.

Στον πυρήνα των όσων ειχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο παρελθόν για τα ποια είναι τα όρια του βουλευτή, αλλά και για πώς θα θωρακίσουμε τη δημόσια διοίκηση ώστε ο βουλευτής να μπορεί να λειτουργεί αλλά με ένα τρόπο που να μπορεί να εγγυάται τη διαφάνεια και την λογοδοσία.

Για την ευρωπαΐκή εισαγγελία, δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό το θεσμό, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθεσεις, καθώς και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος, η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει.

Να σας ευχαριστήσω και πάλι, χαίρομαι για αυτές τις συζητήσεις, προφανώς θα τις συνεχίσουμε και με την ίδια συστηματικότητα.

Πήρε πίσω το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή

Κατά τα λοιπά, ο Γιώργος Βλάχος στην τοποθέτηση του έκανε αναφορά στο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού λέγοντας ότι είναι αντίθετος για ασυμβίβαστο.

Όπως απάντησε ο πρωθυπουργός τότε: Είναι σαφές ότι και από την πρόταση που έχουμε επεξεργαστεί ότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν συμφωνεί και αυτό που έχουμε ως δυνητική δυνατότητα είναι ο επανακαθορισμός των ασυμβίβαστων με αυξημένη πλειοψηφία, αλλά αυτή τη στιγμή δε βλέπω κάποια διάθεση στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να κινηθούμε προς πιο σκληρά ασυμβίβαστα υπουργού και βουλευτή, το σέβομαι. Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε

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