Νότης Μηταράκης: Ξανά κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας

Ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, επιστρέφει στα καθήκοντά του ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η εξέλιξη ακολούθησε την ολοκλήρωση της έρευνας για την υπόθεση των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν οι απαιτούμενες ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων και τη συνέχιση της διαδικασίας εις βάρος του Νότη Μηταράκη.

Σε σημερινή του δήλωση (20/07), τόνισε ότι «επανέρχομαι στην άσκηση των καθηκόντων του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας αποσυρθεί για λόγους ηθικής τάξης, όταν ζητήθηκε η άρση ασυλίας μου. Μετά την πλήρη αποκατάσταση του ονόματός μου, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον γραμματέα Μάξιμο Χαρακόπουλο, αλλά και όλους τους συναδέλφους στη Βουλή για την ανθρώπινη στήριξή τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Κοινός μας στόχος, η αυτοδύναμη νίκη στις εκλογές του 2027».

Ο Νότης Μηταράκης είχε παραιτηθεί από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου την 3η Απριλίου 2026, μετά την εμπλοκή στη νέα δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τρίτη θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είχε παραμείνει κενή, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας και της οριστικής αποσαφήνισης της υπόθεσης.

Παράλληλα, είχε παραιτηθεί από τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και ο Κώστας Σκρέκας.

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