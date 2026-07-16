Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

«Εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», αναφέρει σε δήλωσή του ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης στο πρώτο του σχόλιο για τη σημερινή απόφαση σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου.

Εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου.

Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την καθοριστική συμβολή του».

Διαβάστε επίσης