ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκληροί τόνοι από την αντιπολίτευση για τις διώξεις στους 4 «γαλάζιους»

Αντιδράσεις προκαλεί η δίωξη των τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκληροί τόνοι από την αντιπολίτευση για τις διώξεις στους 4 «γαλάζιους»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Τέσσερις βουλευτές της ΝΔ διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για πελατειασμό και διαφθορά στον πρωτογενή τομέα.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά πλήρη πολιτική λογοδοσία και καταγγέλλει το σκάνδαλο ως αποτέλεσμα πελατειακών εξυπηρετήσεων και διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων.
  • Η ΝΕΑΡ κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για διαφθορά και συγκάλυψη των εμπλεκομένων στελεχών της κυβέρνησης.
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Σε πολύ σκληρούς τόνους κινούνται οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης μετά τη γνωστοποίηση ότι οι βουλευτές της ΝΔ Παπακώστα, Σκρέκας, Μπουκώρος και Σενετάκης θα κληθούν να απολογηθούν στη δικαιοσύνη για την εμπλοκή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις εναντίον τους.

Τσουκαλάς: «Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις»

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού».

Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο. Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη; Συγγνώμη γιατί; Που σας αποκαλύψαμε; Κύριε Μαρινάκη , πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις.

ΣΥΡΙΖΑ: Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας

Παρά τα τεράστια εσωκομματικά προβλήματα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση για το θέμα σχολιάζοντας ότι «το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους».

«Ο ελληνικός λαός και οι έντιμοι αγρότες δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα ενός συστήματος πελατειακών εξυπηρετήσεων και διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται. Οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν το βάθος και την έκταση του σκανδάλου. Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

ΝΕΑΡ: Ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων

Σε ανακοίνωσή της για το θέμα, η ΝΕΑΡ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ηγείται μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης και της αντιθεσμικής προστασίας των εμπλεκόμενων στελεχών της. Όποια τακτική επικοινωνιακής διαχείρισης κι αν επιλέξει, η πολιτική του παρακαταθήκη είναι μία και συγκεκριμένη: Είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων».

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