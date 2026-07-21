Φωτιά στο Ολυμπιακό Χωριό

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά στο Ολυμπιακό Χωριό
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το απόγευμα της Τρίτης (21/7) σε απορρίμματα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, επί της λεωφόρου Κύμης, κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό.

Στο σημείο έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

φωτιά

Πηγή: Newsbomb

Συγκεκριμένα, στο έργο κατάσβεσης έχουν σπέυσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες και έξι οχήματα.

φωτιά

Πηγή: Newsbomb

φωτιά

Πηγή: Newsbomb

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