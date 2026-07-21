Φωτιά στο Ολυμπιακό Χωριό
Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
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Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το απόγευμα της Τρίτης (21/7) σε απορρίμματα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, επί της λεωφόρου Κύμης, κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό.
Στο σημείο έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Συγκεκριμένα, στο έργο κατάσβεσης έχουν σπέυσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες και έξι οχήματα.
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