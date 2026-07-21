Φωτιά στο Ολυμπιακό Χωριό

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το απόγευμα της Τρίτης (21/7) σε απορρίμματα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, επί της λεωφόρου Κύμης, κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό.

Στο σημείο έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πηγή: Newsbomb

Συγκεκριμένα, στο έργο κατάσβεσης έχουν σπέυσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες και έξι οχήματα.

Πηγή: Newsbomb

Πηγή: Newsbomb

Διαβάστε επίσης