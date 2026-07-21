Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 59 εκατ. ευρώ

Έγινε σήμερα, Τρίτη η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 59 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής:

4, 8, 10, 17, 37 και αριθμοί Eurojackpot το 5 και 7.