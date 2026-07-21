Κλήρωση Τζόκερ (21/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ (21/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 38, 21, 44, 22, 35 και Τζόκερ ο αριθμός 8.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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