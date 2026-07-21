Ο Μπέρναμ ενέκρινε χρήση βρετανικών βάσεων για την υποστήριξη αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν

Ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ ενέκρινε τη χρήση βρετανικών βάσεων για επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Η απόφαση, η οποία ακολουθεί μια παρόμοια πολιτική που είχε θεσπίσει ο προκάτοχος του Μπέρναμ, Κίρ Στάρμερ, χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως «αμυντικές» και όχι ως ενεργό πόλεμο, όπως σημείωσε το Bloomberg.

Δεν εκδόθηκε καμία επίσημη δήλωση από το γραφείο του Μπέρναμ σχετικά με την απόφαση αυτή.

Αυτό συμβαίνει καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εντείνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί την Τρίτη ότι η ιρανική πυρηνική εγκατάσταση στο Πίκαξ Μάουντεν θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο, εάν δεν επιτευχθεί διπλωματική λύση.

Επίσης νωρίτερα σήμερα, όπως ανέφερε το Newsbomb, αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1 Lancer αναχώρησαν από τη βρετανική βάση Φέιρφορντ, λίγο αφού ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγμα την οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο Όρος Pickaxe.

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