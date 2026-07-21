Λίνα Νικολακοπούλου: «Ο έρωτας είναι ένας παράδεισος που μπορεί να σε πετάξει έξω ανά πάσα στιγμή»

Για την εμπειρία του έρωτα στη ζωή της μίλησε η Λίνα Νικολακοπούλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ 3.

Η γνωστή στιχουργός και ποιήτρια περιέγραψε τον έρωτα ως παράδεισο που μπορεί να σε πετάξει εκτός ανα πάσα στιγμή και ώρα, ενώ μίλησε για τη σημασία του να συνοδεύεται αυτό το συναίσθημα από την τύχη και «να μην πηγαίνουν τα βέλη όπου να'ναι», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύω ότι είναι ένα, πώς να το πω, ένας παράδεισος που περιμένουμε όλοι, αλλά που είναι απαιτητικός ο παράδεισος. Δηλαδή μπορεί να μας πετάξει έξω ανά πάσα στιγμή και ώρα.

Όμως είναι μία ισορροπία για τον άνθρωπο να νιώσει και να ξέρει μεγαλώνοντας ότι ερωτεύτηκε, ότι κονταροχτυπήθηκε, με αυτά τα συναισθήματα, γιατί εγώ, ας πούμε βλέπω ανθρώπους που έχουν ένα καημό ότι δεν ερωτεύτηκαν.

Ξέρετε τι λέω. Άρα είναι κάτι που το επιθυμούμε όλοι, από την εφηβεία μας το περιμένουμε και όλη η ευχή είναι να ‘ναι τυχεροί οι έρωτες, γιατί καμιά φορά τα βέλη πάνε, πώς να το πω, όπου να ‘ναι», δήλωσε η Λίνα Νικολακοπούλου.

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