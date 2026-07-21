Σάλος με τον Ρόμπι Γουίλιαμς - Η απάντησή του για τη «λευκή σκόνη» στο πρόσωπό του

Ο τραγουδιστής απάντησε στις φήμες που προκάλεσε ένα στιγμιότυπο από τη συνέντευξή του μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξηγώντας τι πραγματικά συνέβη 

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σάλος με τον Ρόμπι Γουίλιαμς - Η απάντησή του για τη «λευκή σκόνη» στο πρόσωπό του
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  • Ο Ρόμπι Γουίλιαμς διέψευσε τις φήμες για χρήση κοκαΐνης μετά από ένα στιγμιότυπο σε συνέντευξη μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
  • Το λευκό αντικείμενο που έπεσε από το στόμα του ήταν καραμέλες για καθαρή αναπνοή και όχι ναρκωτικά.
  • Ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε χιούμορ για να απαντήσει στις φήμες και έδειξε τις καραμέλες σε βίντεο στα social media.
  • Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει 25 χρόνια αποχής από το αλκοόλ και έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τις εξαρτήσεις.
  • Δηλώνει ότι εμπιστεύεται τον εαυτό του και δεν φοβάται υποτροπές ακόμα και σε στιγμές άγχους.
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Τέλος στις φήμες που κυκλοφόρησαν στα social media, έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς έπειτα από ένα viral βίντεο από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου πολλοί χρήστες θεώρησαν λανθασμένα πως έκανε χρήση κοκαΐνης μπροστά στις κάμερες.

Ο Βρετανός τραγουδιστής, που εμφανίστηκε στην τελετή λήξης του Μουντιάλ στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ, διαψεύδοντας κάθε σχετικό σενάριο.

Η στιγμή που έγινε viral

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ερμήνευσε τον επίσημο ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, «Desire», μαζί με τη Νικόλ Σέρζινγκερ και τη Λάουρα Παουζίνι, στο closing ceremony του τελικού.

Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο MagentaTV, ένα μικρό λευκό αντικείμενο έπεσε από το στόμα του πάνω στο μικρόφωνο. Το στιγμιότυπο έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για κοκαΐνη.

Η απάντηση του Ρόμπι Γουίλιαμς

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο στα social media, βάζοντας τέλος στις φήμες. «Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το αντικείμενο που έπεσε πάνω στο μικρόφωνο χθες. Ήταν αντιεπαγγελματικό και ο κόσμος ανησυχεί για μένα. Αλλά μην ανησυχείτε, έχω αρκετά ακόμη», είπε γελώντας, ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι.

Με χιουμοριστική διάθεση, ο Ρόμπι Γουίλιαμς έδειξε δύο λευκές καραμέλες για την ανανέωση της αναπνοής, εξηγώντας πως αυτές ήταν που προκάλεσαν την παρεξήγηση

https://www.instagram.com/reel/DbBQN-6O4lX/

Τι συνέβη πραγματικά

Στο βίντεο της συνέντευξης, ο Ρόμπι Γουίλιαμς μιλούσε όταν ένα κομμάτι από την καραμέλα που είχε στο στόμα του εκτοξεύτηκε και προσγειώθηκε πάνω στο μικρόφωνο. Προσπαθώντας να το απομακρύνει, το πήρε με το χέρι του, όμως αντί να το πετάξει, κατέληξε να το κολλήσει κατά λάθος στο μέτωπό του, κάνοντας τη στιγμή ακόμη πιο αστεία.

Η μάχη με τις εξαρτήσεις

Η παρανόηση προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση, καθώς ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη μάχη που έδωσε με τις εξαρτήσεις.

Στις αρχές Ιουλίου, σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα El País, αποκάλυψε πως συμπλήρωσε 25 χρόνια χωρίς αλκοόλ.

«Δεν έχω πιει εδώ και 25 χρόνια. Αυτό δεν είναι το δύσκολο κομμάτι. Το δύσκολο είναι να αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως είναι. Πλέον όμως εμπιστεύομαι τον εαυτό μου», είχε δηλώσει.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως δεν φοβάται πλέον την υποτροπή. «Δεν πιστεύω ότι επειδή θα έχω μια μέρα γεμάτη άγχος θα πάω να κάνω κοκαΐνη. Απλώς θα το αντιμετωπίσω, θα το ζήσω και θα προχωρήσω. Ξέρω τον εαυτό μου και τον εμπιστεύομαι περισσότερο από ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

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