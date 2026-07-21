Βουλή: 15 βουλευτές της ΝΔ κατέθεσαν ερώτηση για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων

Snapshot 15 βουλευτές της ΝΔ κατέθεσαν ερώτηση για τις στρεβλώσεις στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων (ΟΤΑ).

Η booking.com κατέχει το 45% της αγοράς και η πλειονότητα των τουριστικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τέτοιες πλατφόρμες.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διερευνά πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από τις ΟΤΑ.

Οι βουλευτές ζητούν νομοθετικές πρωτοβουλίες για πλαφόν στις προμήθειες και απαγόρευση παρακράτησης προμήθειας επί του ΦΠΑ.

Ζητούν επίσης δράσεις από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την αντιμετώπιση επιθετικών διαφημιστικών τακτικών και αθέμιτων πρακτικών. Snapshot powered by AI

Το θέμα της στρέβλωσης της των ηλεκτρονικών πλατφορμών ταξιδιωτικών κρατήσεων (Online Travel Agencies - ΟΤΑ) θέτουν σε ερώτησή τους 15 βουλευτές της ΝΔ.

Η ερώτηση απευθύνεται προς τους υπουργούς Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και αναφέρει ότι η συντριπτική πλειονότητα των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την προβολή και τη διαχείριση των κρατήσεών της. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι η booking.com κατέχει το 45% της αγοράς.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι το θέμα διερευνά και η Επιτροπή Ανταγωνισμού για πιθανολογούμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από ΟΤΑ και τονίζουν ότι οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις «συνεχίζουν να πλήττονται από πρακτικές που χρήζουν άμεσης νομοθετικής παρέμβασης.

Ενδεικτικά αναφέρουν τα εξής ζητήματα:

Υπέρογκες προμήθειες μεσιτείας

Επιθετικές και παραπλανητικές διαφημιστικές τακτικές

Ψηφιακές πρακτικές χειραγώγησης

Η ομάδα των 15 βουλευτών ρωτούν τους υπουργούς αν προτίθενται να αναλάβουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για θέσπιση πλαφόν στο ποσοστό προμήθειας που μπορούν να παρακρατούν οι ΟΤΑ από τις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά και για απαγόρευση παρακράτησης ποσοστού προμήθειας μεσιτείας επί του ΦΠΑ ή άλλων φόρων.

Ζητούν επίσης να ενημερωθούν τι ενέργειες θα κάνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου για τα φαινόμενα επιθετικών και παραπλανητικών διαφημίσεων, αλλά και το πώς θα διασφαλιστεί η πλήρης και μόνιμη εξάλειψη των αθέμιτων πρακτικών.