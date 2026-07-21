Ολυμπιακό Χωριό: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της λεωφόρου Κύμης στο Δήμο Αχαρνών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20:10 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό, επί της λεωφόρου Κύμης και έκαιγε κυρίως απορρίμματα.

Πηγή: Newsbomb

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

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