Ολυμπιακό Χωριό: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20:10 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της λεωφόρου Κύμης στο Δήμο Αχαρνών.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20:10 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό, επί της λεωφόρου Κύμης και έκαιγε κυρίως απορρίμματα.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
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