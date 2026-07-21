Viral η στάση της Αργεντινής στην απονομή της Ισπανίας - Μόνο ένας παίκτης δεν γύρισε την πλάτη

Η στάση της Αργεντινής προκάλεσε αρνητικά σχόλια λόγω της έλλειψης σεβασμού προς την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία.

Μιχάλης Παπαδάκος

Viral η στάση της Αργεντινής στην απονομή της Ισπανίας - Μόνο ένας παίκτης δεν γύρισε την πλάτη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η εθνική ομάδα της Αργεντινής, εκτός από έναν παίκτη, περιφρόνησε την Ισπανία κατά την απονομή του τροπαίου στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
  • Ο Παρέδες είχε προηγουμένως χτυπήσει τους παίκτες Γκαρσία και Γκάβι κατά τη διάρκεια του αγώνα.
  • Ο Λιονέλ Μέσι δεν έδειξε ανωτερότητα ή σεβασμό προς την Ισπανία στο πιθανό τελευταίο του Μουντιάλ.
  • Ο Φλάκο Λόπες ήταν ο μόνος παίκτης της Αργεντινής που παρακολούθησε κανονικά την απονομή του τροπαίου στην Ισπανία.
  • Η στάση της Αργεντινής προκάλεσε αρνητικά σχόλια λόγω της έλλειψης σεβασμού προς την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία.
Snapshot powered by AI

Η άσχημη χειρονομία της Αργεντινής κατά την απονομή του τροπαίου στην Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν έμεινε ασχολίαστη. Μετά τον Παρέδες που χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι, όλη η Εθνική ομάδα, πλην ενός, περιφρόνησε την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.

Θα περίμενε κανείς, ο Λιονέλ Μέσι, στο κατά τα φαινόμενα «αντίο» του στα Μουντιάλ, να δείξει ανωτερότητα και να μάθει και στους νεότερους, αλλά και στον Παρέδες να σέβονται τον αντίπαλο.

Πόσω μάλλον την Ισπανία, που είναι δεύτερη πατρίδα του.

Σαν τη μύγα μες στο γάλα

Ωστόσο, υπήρχε κι ένας παίκτης της «αλμπισελέστε» που πήγε κόντρα στη «γραμμή» των Αργεντινών και του αρχηγού τους. Ενώ όλοι οι Αργεντινοί γύρισαν την πλάτη κατά τη διάρκεια της απονομής του τροπαίου στη «ρόχα» ο Φλάκο Λόπες ήταν ο μοναδικός που παρακολούθησε την τελετή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος για τον Μαουρίτσιο Σάρι, «έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας του

16:24NEWSBOMB

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης για συμμετοχή στους 28 βρεφοονηπιακούς σταθμούς

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρός στο κελί του ο Τούρκος δολοφόνος - Σκότωσε έξι ατόμα σε δομή ανηλίκων

16:13ANNOUNCEMENTS

Το Release Athens 2026 αποχαιρετά την Πλατεία Νερού με μια ιστορική metal βραδιά

16:12ΑΠΟΨΕΙΣ

Η έκθεση για το κράτος δικαίου ενισχύει την ευημερία, την ασφάλεια και τη δημοκρατική ανθεκτικότητα της Ευρώπης

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές την Τετάρτη 22/7 - Πρόστιμα έως 300 ευρώ

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο 91χρονος Ντέιλ Σάντερς διεκδικεί ξανά το ρεκόρ του γηραιότερου πεζοπόρου διανύοντας 3.500 χλμ.

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Το μυστικό των Μυκηναίων: Πού χρησιμοποιούσαν τον σίδηρο από μετεωρίτες ήδη από την εποχή του χαλκού

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η ανάρτηση του γιου του Λορέντζο Καριέρε: «Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου»

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Χωρίς νερό για πάνω από 15 ημέρες οι κάτοικοι στη Μόλα Καλύβα

15:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Η Εύα Σιμάτου αποχαιρετά τον σύζυγό της - «Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου»

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Δεν ανήκει στην Γιου Τινγκ η σορός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα - Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση

15:37ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις για την Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

15:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξαγοράστηκε η μεγαλύτερη αλυσίδα convenience stores στην Ελλάδα - Τα 4all αλλάζουν χέρια

15:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στη μείωση του δημόσιου χρέους

15:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ματ Ντέιμον: Η υπόσχεση που δεν κράτησε στις κόρες του εξαιτίας της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Βορίζια - Μήνυμα από το 112

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Μπολόνια: Διαδηλώσεις μετά τον θάνατο Μαροκινού υπό αστυνομική κράτηση - Οργή για τον Τζορτζ Φλόιντ της Ιταλίας -«Βοήθεια, φτάνει» φώναζε

15:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Κώστας Μπακογιάννης αποχαιρετά τον Αλέξη Σταμάτη: «Μας χάρισε όλες τις ζωές μέσα από τις σελίδες του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

07:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θεαματική αλλαγή σε λίγες ώρες - Προειδοποίηση του ESTOFEX για την Ελλάδα

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

15:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Η Εύα Σιμάτου αποχαιρετά τον σύζυγό της - «Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου»

13:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ έσπασε το πρωτόκολλο και χαιρέτησε σαν κολλητός τον βασιλιά Φελίπε

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε μαγνήσιο για μέγιστη απορρόφηση

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο γυμνός τουρίστας στη Μύκονο - Τρεις αστυνομικοί χρειάστηκαν για να τον ακινητοποιήσουν

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ξένοι «καίγονται» για ένα εξοχικό στην Ελλάδα– Το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση και τις… λογικότερες τιμές

08:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 84χρονος έφτιαξε τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό ποταμό για να ποτίζει τα χωράφια του

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Βορίζια - Μήνυμα από το 112

09:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πότε ανακοινώνονται - Οι εκτιμήσεις Στρατηγάκη για το πού θα κινηθούν

12:12LIFESTYLE

Κουτσουπιές: Η νέα κωμωδία της ΕΡΤ1 ανακοινώθηκε

13:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο τελευταίος ίσως σωθεί από το αίμα ενός ξένου»: Η τελευταία ανάρτηση του Αλέξη Σταμάτη που μοιάζει με συγκλονιστικό αποχαιρετισμό

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα «έπιασε» η εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» στον ΑΝΤ1

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η ανάρτηση του γιου του Λορέντζο Καριέρε: «Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου»

15:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξαγοράστηκε η μεγαλύτερη αλυσίδα convenience stores στην Ελλάδα - Τα 4all αλλάζουν χέρια

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή επακούμβηση πλοίων στη Σούδα: Το «Έλυρος» προσέκρουσε στην πλώρη φορτηγού πλοίου - Επέβαιναν 100 άτομα

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα - Οι επιβαρυμένες περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ