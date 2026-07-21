Viral η στάση της Αργεντινής στην απονομή της Ισπανίας - Μόνο ένας παίκτης δεν γύρισε την πλάτη

Snapshot Η εθνική ομάδα της Αργεντινής, εκτός από έναν παίκτη, περιφρόνησε την Ισπανία κατά την απονομή του τροπαίου στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Παρέδες είχε προηγουμένως χτυπήσει τους παίκτες Γκαρσία και Γκάβι κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν έδειξε ανωτερότητα ή σεβασμό προς την Ισπανία στο πιθανό τελευταίο του Μουντιάλ.

Ο Φλάκο Λόπες ήταν ο μόνος παίκτης της Αργεντινής που παρακολούθησε κανονικά την απονομή του τροπαίου στην Ισπανία.

Η στάση της Αργεντινής προκάλεσε αρνητικά σχόλια λόγω της έλλειψης σεβασμού προς την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία. Snapshot powered by AI

Η άσχημη χειρονομία της Αργεντινής κατά την απονομή του τροπαίου στην Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν έμεινε ασχολίαστη. Μετά τον Παρέδες που χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι, όλη η Εθνική ομάδα, πλην ενός, περιφρόνησε την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.

Θα περίμενε κανείς, ο Λιονέλ Μέσι, στο κατά τα φαινόμενα «αντίο» του στα Μουντιάλ, να δείξει ανωτερότητα και να μάθει και στους νεότερους, αλλά και στον Παρέδες να σέβονται τον αντίπαλο.

Πόσω μάλλον την Ισπανία, που είναι δεύτερη πατρίδα του.

🏆🇪🇸 ¡EL FEO GESTO DE #ARGENTINA DURANTE LA ENTREGA DE TROFEOS A #ESPAÑA 🇪🇸 EN LA FINAL DEL MUNDIAL 2026! DIERON LA ESPALDA!



¿DÓNDE ESTABA SU CAPITAN LIONEL #MESSI PARA ENSEÑARLES RESPETO? VERDAD QUE ÉL NO LO TIENE NI CON LOS ÁRBITROS!



Tanto que exige #Messi respeto a sus… pic.twitter.com/zttl0ScHiz — ©𝑫𝑪𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𓃵🇩🇴 (@DCuesto) July 20, 2026

Σαν τη μύγα μες στο γάλα

Ωστόσο, υπήρχε κι ένας παίκτης της «αλμπισελέστε» που πήγε κόντρα στη «γραμμή» των Αργεντινών και του αρχηγού τους. Ενώ όλοι οι Αργεντινοί γύρισαν την πλάτη κατά τη διάρκεια της απονομής του τροπαίου στη «ρόχα» ο Φλάκο Λόπες ήταν ο μοναδικός που παρακολούθησε την τελετή.