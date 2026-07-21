«Σήκω πάνω» – Χαστούκι σε φίλαθλο επειδή έμεινε καθιστός στον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα

Ο ηλικιωμένος φίλαθλος απαίτησε από τον νεαρό να σηκωθεί κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, πριν τον χτυπήσει στο κεφάλι μερικά δευτερόλεπτα αργότερα

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

«Σήκω πάνω» – Χαστούκι σε φίλαθλο επειδή έμεινε καθιστός στον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα
ΚΟΣΜΟΣ
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Ηλικιωμένος άνδρας σε πρόσφατο αγώνα των Chicago Cubs (ομάδα μπέιζμπολ που αγωνίζεται στην MLB) αντέδρασε έντονα όταν ένας νεότερος φίλαθλος επέλεξε να παραμείνει καθιστός κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου.

Σε βίντεο που έγινε viral, καταγράφεται ο άνδρας να φωνάζει «σήκω πάνω» σε έναν νεαρό φίλαθλο, ο οποίος τον κοιτούσε ενώ παιζόταν ο εθνικός ύμνος από το συγκρότημα Jersey Girls, πριν από τον αγώνα της Κυριακής (19/07) στο Wrigley Field ανάμεσα στους Cubs και τους Twins.

Στη συνέχεια, ο ηλικιωμένος άνδρας έσκυψε προς το μέρος του φιλάθλου που καθόταν και τού ψιθύρισε κάτι στο αυτί, πριν τού δώσει χαστούκι στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Ο νεαρός σηκώθηκε αμέσως όρθιος, ενώ, οι υπόλοιποι φίλαθλοι στράφηκαν προς το μέρος τους, εμφανώς έκπληκτοι από το περιστατικό.

Ο ηλικιωμένος άνδρας τον ευχαρίστησε λέγοντας: «Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, νεαρέ», αφού ο φίλαθλος τον άκουσε και σηκώθηκε όρθιος.

Το βίντεο, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 2 εκατ. προβολές, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διχασμό στα σχόλια, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν με παρόμοια περιστατικά που σχετίζονται με τον εθνικό ύμνο σε αθλητικές διοργανώσεις.

Ορισμένοι υπερασπίστηκαν την ενέργεια του ηλικιωμένου, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή να παραμείνει κάποιος καθιστός αποτελεί ασέβεια προς τη χώρα. Άλλοι, ωστόσο, ανέφεραν πως ξεπέρασε τα όρια και ότι το γεγονός να ασκήσει κάποιος σωματική βία για μία προσωπική επιλογή, είναι αδικαιολόγητο.

«Φαίνεται πως κανείς γύρω του δεν είχε πρόβλημα με αυτό το “φιλικό χτύπημα”, που του υπενθύμισε να δείξει σεβασμό στη χώρα μας», έγραψε χρήστης.

Άλλος αντέδρασε, λέγοντας ότι «έχει κάθε δικαίωμα να κάθεται. Αυτό είναι που αντιπροσωπεύει αυτή η χώρα, η ελευθερία. Μπορεί να είναι αγενής, αλλά αυτό δεν είναι δικτατορία».

Καθώς η διαδικτυακή αντιπαράθεση συνεχιζόταν, νομικοί επεσήμαναν ότι μία τέτοια πράξη μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να θεωρηθεί σωματική επίθεση και μπορούν να απαγγελθούν κατηγορίες εάν το θύμα αποφασίσει να υποβάλλει μήνυση.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο αν θα υπάρξουν περαιτέρω νομικές ή άλλες ενέργειες από τον νεαρό.

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