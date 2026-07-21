Κινηματογραφική καταδίωξη στους δρόμους του Λος Άντζελες: Έτρεχε με 180 χλμ/ωρα σε αυτοκινητόδρομο

Snapshot Ένας ύποπτος για φόνο στον Λος Άντζελες οδηγούσε με 180 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο, προσπαθώντας να διαφύγει από την αστυνομία.

Κατά την καταδίωξη, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο όχημα και καβαλούσε τμήμα πρανούς πριν σταματήσει σε επαρχιακό δρόμο.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν βίαια τον άνδρα, ο οποίος αντιστάθηκε, και έκαναν έρευνα στο όχημα.

Αρχικά υπήρχε σύνδεση του υπόπτου με θανατηφόρο πυροβολισμό στη Σάντα Μόνικα, αλλά αυτή διαψεύστηκε από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε στους δρόμους του Λος Άντζελες το πρωί της Τρίτης, όταν ένας ύποπτος για φόνο έφτασε τα 180 χλμ/ώρα οδηγώντας ένα Range Rover.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από εικόνα ελικοπτέρου, ο οδηγός του ακριβού αμαξιού φαίνεται να αναπτύσσει ιλιγγιώδης ταχύτητα σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, προσπαθώντας να ξεφύγει από το περιπολικό που βρισκόταν πίσω του.

Το αυτοκίνητο φαίνεται να κάνει επικίνδυνο ελιγμό στην προσπάθειά του να προσπεράσει ένα αμάξι που βρισκόταν μπροστά του, με το οποίο συγκρούεται και καβαλάει τμήμα πρανούς που βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινητόδρομου. Στη συνέχεια, εισέρχεται σε επαρχιακό δρόμο όπου το περιπολικό της αστυνομίας προλαβαίνει και τον σταματάει από την αριστερή μεριά του αυτοκινήτου.

Τρεις αστυνομικοί πλησιάζουν με παρατεταμένα τα όπλα, προς τη μεριά του συνοδηγού και τραβούν τον άνδρα προς τα έξω, ο οποίος αντιστέκεται. Τον πετούν στο έδαφος με τη βία την ώρα που φτάνουν ενισχύσεις που βοηθούν στην ακινητοποίηση του άνδρα και στην έρευνα του οχήματος.

Αρχικά, ο ύποπτος θεωρήθηκε o δράστης θανατηφόρου πυροβολισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Σάντα Μόνικα στις 3 Ιουλίου. Ωστόσο, στη συνέχεια οι αρχές διέψευσαν αυτή τη σύνδεση, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την καταδίωξη.

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