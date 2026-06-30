Η Πενέλοπε Κρουζ εντυπωσίασε στην πρεμιέρα του «The Invite» στο Λος Άντζελες

Snapshot Η Πενέλοπε Κρουζ εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του «The Invite» στο Λος Άντζελες με δημιουργία του οίκου Chanel και διακριτικά κοσμήματα.

Η Ολίβια Γουάιλντ, πρωταγωνίστρια και σκηνοθέτιδα της ταινίας, επέλεξε μια δημιουργία Saint Laurent με ρομαντικά και σύγχρονα στοιχεία.

Το σενάριο γράφτηκε από τους Γουίλ ΜακΚόρμακ και Ρασίντα Τζόουνς και το καστ περιλαμβάνει τους Σεθ Ρόγκεν, Έντουαρντ Νόρτον, Ολίβια Γουάιλντ και Πενέλοπε Κρουζ. Snapshot powered by AI

Στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της νέας ταινίας «The Invite», που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, βρέθηκαν οι πρωταγωνίστριες Πενέλοπε Κρουζ και Ολίβια Γουάιλντ.

Η Πενέλοπε Κρουζ, η οποία είναι πρέσβειρα του οίκου Chanel εδώ και χρόνια, επέλεξε μία δημιουργία του διάσημου γαλλικού οίκου, παραμένοντας πιστή στην αισθητική που τη χαρακτηρίζει στις δημόσιες εμφανίσεις της. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διακριτικά κοσμήματα και φυσικό μακιγιάζ.

Από την πλευρά της, η Ολίβια Γουάιλντ, η οποία εκτός από πρωταγωνίστρια υπογράφει και τη σκηνοθεσία της ταινίας, εμφανίστηκε με δημιουργία Saint Laurent, επιλέγοντας ένα ιδιαίτερο look που συνδύαζε ρομαντικά στοιχεία με σύγχρονες λεπτομέρειες.

Η ταινία «The Invite» αφηγείται την ιστορία του Τζο και της Άντζελα, ενός ζευγαριού του οποίου ο γάμος βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Όταν καλούν σε δείπνο τους μυστηριώδεις γείτονές τους, η βραδιά παίρνει απρόβλεπτη τροπή, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν η συνάντηση θα αναζωπυρώσει τη σχέση τους ή θα οδηγήσει στην οριστική της κατάρρευση.

Το σενάριο υπογράφουν οι Γουίλ ΜακΚόρμακ και Ρασίντα Τζόουνς, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Σεθ Ρόγκεν, Έντουαρντ Νόρτον, Ολίβια Γουάιλντ και Πενέλοπε Κρουζ.