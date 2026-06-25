Η Πενέλοπε Κρουζ θύμισε «νεράιδα» φορώντας δημιουργία Chanel, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Η Πενέλοπε Κρουζ επέστρεψε στο κόκκινο χαλί με μια εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα. Η Ισπανίδα ηθοποιός βρέθηκε στο Λος Άντζελες για την προώθηση της νέας κωμωδίας της, «The Invite» με τους συμπρωταγωνιστές της, Σεθ Ρόγκεν, Ολίβια Γουάιλντ και Έντουαρντ Νόρτον.

Η Πενέλοπε Κρουζ / AP

Η Πενέλοπε Κρουζ / AP

Για την πρεμιέρα της ταινίας στο DGA Theatre, η 52χρονη ηθοποιός επέλεξε μια ρομαντική δημιουργία Chanel σε baby blue απόχρωση, με γλυπτό μπούστο και αέρινη φούστα που παρέπεμπε σε νεράιδα παραμυθιού.. Το look ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια, κομψό updo στα καστανά μαλλιά της, smoky eye μακιγιάζ και διακριτικό ροζ κραγιόν.

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Η βραδιά δεν ήταν η μοναδική στιγμή στυλ για την Κρουζ, καθώς η ηθοποιός εμφανίστηκε μέσα στην ίδια ημέρα και με άλλα σύνολα του οίκου Chanel, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση της με τον γαλλικό οίκο μόδας.

Η Ολίβια Γουάιλντ και η Πενέλοπε Κρουζ / AP

Η Πενέλοπε Κρουζ / AP

Η υπόθεση του «The Invite»

Το «The Invite» ακολουθεί ένα δυστυχισμένο παντρεμένο ζευγάρι, τους οποίους υποδύονται ο Σεθ Ρόγκεν και η Ολίβια Γουάιλντ, όταν προσκαλούν σε δείπνο τους γείτονές τους, την Πίνια της Πενέλοπε Κρουζ και τον σύντροφό της, Χοκ, τον οποίο υποδύεται ο Έντουαρντ Νόρτον. Η κατάσταση σύντομα ξεφεύγει από τον έλεγχο, σε μια ιστορία που συνδυάζει κωμωδία και ένταση. Η ταινία κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αίθουσες στις 26 Ιουνίου, πριν κυκλοφορήσει ευρύτερα στις 10 Ιουλίου.

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