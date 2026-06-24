Η θρυλική σειρά του '80 που επιστρεφει στη μεγάλη Οθόνη - Thunder, thunder... thundercats

Η θρυλική σειρά της δεκαετίας του 1980, Thundercats, ετοιμάζεται για μια μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή, καθώς η Warner Bros Pictures Animation έδωσε το πράσινο φως για την παραγωγή μιας νέας ταινίας κινουμένων σχεδίων. Η επίσημη ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Ανεσί, του κορυφαίου θεσμού για το animation παγκοσμίως, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στους λάτρεις του franchise, έστω και αν οι λεπτομέρειες για την πλοκή κρατούνται ακόμα επτασφράγιστο μυστικό.

Το μυστήριο με τον σκηνοθέτη

Το μεγάλο ερώτημα που πλανάται πλέον στη βιομηχανία του θεάματος αφορά τον άνθρωπο που θα αναλάβει τα ηνία του πρότζεκτ. Η Warner Bros απέφυγε να διευκρινίσει αν η συγκεκριμένη παραγωγή συνδέεται με το φιλόδοξο σχέδιο που είχε ανακοινώσει το 2021 ο σκηνοθέτης Άνταμ Γουίνγκαρντ, γνωστός από το «Godzilla x Kong».

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο δημιουργός έχει ολοκληρώσει τη νέα του ταινία με τίτλο «Onslaught», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 4 Σεπτεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι ο χρόνος του θα είναι σύντομα ελεύθερος για να κυνηγήσει το προσωπικό του όνειρο. Κι όμως, το γεγονός ότι ο Γουίνγκαρντ οραματιζόταν μια υβριδική εκδοχή με συνδυασμό animation και live-action αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το αν το τωρινό καθαρό animation φιλμ αποτελεί μια εντελώς νέα προσέγγιση του στούντιο.

Η ιστορία των αναβιώσεων

Η πορεία της συγκεκριμένης σειράς στο παρελθόν έδειξε ότι το κοινό παραμένει απαιτητικό. Μετά την τεράστια επιτυχία της πρωτότυπης παραγωγής, ακολούθησαν δύο απόπειρες αναβίωσης, το 2011 και το 2020, οι οποίες θεωρήθηκαν ημιαποτυχημένες και δεν κατάφεραν να κερδίσουν τη χαμένη αίγλη του παρελθόντος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, η Warner Bros Pictures Animation ποντάρει τώρα στη δυναμική του νοσταλγικού κοινού αλλά και στις νέες γενιές, με τις οριστικές ανακοινώσεις για τους συντελεστές και το χρονοδιάγραμμα του κινηματογραφικού χτυπήματος να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

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