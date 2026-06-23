Η LEGO ετοιμάζει… ταινία με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ριβς

Η LEGO φαίνεται πως βρήκε το επόμενο μεγάλο της «χαρτί» για τη μεγάλη οθόνη. Ο Κιάνου Ριβς βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει σε μια ολοκαίνουργια υβριδική ταινία που θα συνδυάζει live–action και animation, σηματοδοτώντας ακόμη μία συνεργασία με τον σκηνοθέτη, Τζος Κούλεϊ, σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline.

Την παραγωγή θα αναλάβει η Universal Pictures σε συνεργασία με τους Τζιλ Γουίλφερτ και Ράιαν Κρίστιανς από το Lego Group. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την πλοκή ή το δημιουργικό όραμα της ταινίας.

Ριβς και Κούλεϊ έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, καθώς ο γνωστός ηθοποιός είχε δανείσει τη φωνή του στον χαρακτήρα Ντιούκ Κα–Μπουμ στο Toy Story 4, το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Κούλεϊ.

Οι κινηματογραφικές παραγωγές της LEGO έχουν σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας συνολικά το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, χάρη σε ταινίες όπως τα LEGO Batman Movie και The LEGO Ninjago Movie. Με τον Κιάνου Ριβς στο πλευρό της, η εταιρεία φιλοδοξεί να συνεχίσει το επιτυχημένο της σερί και στη νέα κινηματογραφική της προσπάθεια.