Ο Jason Momoa στο Newsbomb: «Έτσι έγινα ο Lobo του νέου DCU»

Το Supergirl ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες και ο Χαβανέζος ηθοποιός μιλάει για τον Lobo και το μεγάλο comeback του στη DC.

Χρήστος Κάβουρας

Ο Jason Momoa στο Newsbomb: «Έτσι έγινα ο Lobo του νέου DCU»
Jason Momoa poses for photographers upon arrival at a fan event for the film 'Supergirl' on Thursday, June 18, 2026, in London. (Photo by Scott A Garfitt//Invision/AP)
Invision
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Ο Jason Momoa ανήκει σε μια πολύ μικρή και εκλεκτή κατηγορία ηθοποιών, καθώς είναι από τους ελάχιστους που κατάφεραν να περάσουν από το παλιό κινηματογραφικό σύμπαν της DC Studios στο νέο όραμα των James Gunn και Peter Safran χωρίς να μείνουν στο περιθώριο. Αφού έκανε παγκοσμίως γνωστό τον Aquaman, ο Χαβανέζος σταρ επιστρέφει τώρα στο DCU, αυτή τη φορά ως Lobo, ένας χαρακτήρας που πολλοί fans πίστευαν εδώ και χρόνια ότι του ταιριάζει απόλυτα.

Αυτή τη φορά όμως δεν θα το κάνει σε δική του ταινία, αλλά με τη συμμετοχή του στο νέο Supergirl, το οποίο συνεχίζει την ιστορία από εκεί που την ξεκίνησε και την... άφησε, το τελευταίο Superman.

Στο νέο φιλμ του σκηνοθέτη Craig Gillespie, η Kara Zor-El γιορτάζει τα 23α γενέθλιά της ταξιδεύοντας σε όλο τον γαλαξία, στην πορεία όμως, συναντά τη νεαρή Ρούθι Μαίρη Νολ και αντιμετωπίζει μια τραγωδία που την οδηγεί σε ένα επικό, διαστημικό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης. Και όπως καταλάβατε, σε αυτή την διαστημική περιοδεία, θα συναντήσει και τον Lobo.

Με αφορμή την πρεμιέρα του Supergirl στις ελληνικές αίθουσες, ο Momoa μίλησε για το πώς διεκδίκησε τον ρόλο από την πρώτη στιγμή που οι Gunn και Safran ανέλαβαν τα ηνία της DC Studios, για την αγάπη του προς τον πιο αθυρόστομο, διαστημικό bounty hunter, αντιήρωα των comics, αλλά και για τη συνεργασία του με τη Milly Alcock (House of the Dragon), τη νέα Kara Zor-El του κινηματογραφικού σύμπαντος της DC.

Αλλά ας μας τα πει καλύτερα ο ίδιος...

-Για το τηλεφώνημα που έκανε στους Peter Safran και James Gunn όταν ανέλαβαν τα DCU Studios:

Συνεργάζομαι με τον Peter εδώ και πάρα πολλά χρόνια και γνωρίζω τον Gunn επίσης εδώ και πολύ καιρό. Αυτός ήταν πάντα ο ρόλος των ονείρων μου. Πίστευα πάντα ότι κάποια στιγμή θα τον υποδυθώ. Μάλιστα, προκαλούσα όποιον ήθελε να προσπαθήσει να μου τον πάρει!

Μόλις ανακοινώθηκε ότι αναλαμβάνουν τα DC Studios, επικοινώνησα αμέσως μαζί τους. Για να είμαι ειλικρινής, ήλπιζα ακόμη και να γίνει οντισιόν για τον ρόλο, γιατί τον ήθελα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Τους έστελνα μηνύματα κυρίως από ενθουσιασμό για το νέο κεφάλαιο που ξεκινούσαν. Δεν ήξερα ποια ήταν τα σχέδιά τους, αλλά ήθελα να τους υπενθυμίσω ότι αυτός ο χαρακτήρας ήταν σίγουρα ένα από τα δικά μου σχέδια.

Jason Momoa,Milly Alcock

Jason Momoa (αριστερά) και Milly Alcock (δεξιά) στο fan event για το 'Supergirl' στο Λονδίνο (Photo by Scott A Garfitt//Invision/AP)

Invision

-Γιατί ο Lobo είναι ο ρόλος των ονείρων του;

Λατρεύω τους αντιήρωες, τους χαρακτήρες εκείνους που μπορούν να είναι ταυτόχρονα καλοί και κακοί, αλλά ζουν με βάση έναν δικό τους κώδικα. Νομίζω ότι βαθιά μέσα του ο Lobo έχει κάτι από τον κώδικα τιμής ενός σαμουράι.

Και φυσικά αγαπώ τα ντρέντλοκς, τις μηχανές, την αθυροστομία του, το γεγονός ότι όλα πάνω του είναι χοντροκομμένα και ακραία. Δεν φοβάται να ρίξει μπουνιά σε οποιονδήποτε και να μπλέξει σε καβγά.

Είναι ένα comic με το οποίο μεγάλωσα και το αγαπώ πραγματικά. Διάβαζα πολύ Spawn και διάφορους τίτλους της Image Comics, αλλά ο Lobo ήταν πάντα ένας από τους αγαπημένους μου. Οπότε σκέφτηκα… why not?

-Για τη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Craig Gillespie:

Ο Craig έχει δημιουργήσει έναν εκπληκτικό κόσμο. Συναντηθήκαμε αρχικά στα Legacy Effects, όπου μπορείς να δεις animatronics και πρακτικά εφέ που πλέον σπάνια συναντάς στον κινηματογράφο.

Αυτό που μου άρεσε είναι ότι η ταινία είχε μια αίσθηση που μου θύμιζε Star Wars. Όλα βρίσκονταν μπροστά σου, όλα καταγράφονταν από την κάμερα. Ό,τι γυρίζαμε ήταν πραγματικά εκεί. Δεν βασιζόμασταν υπερβολικά στα ψηφιακά εφέ και αυτό, ως ηθοποιός, είναι πραγματική απόλαυση.

-Για τη νέα εκδοχή της Kara Zor-El / Supergirl:

Την έχουν γράψει εξαιρετικά. Νομίζω ότι ο χαρακτήρας της είναι υπέροχος. Οι δυσκολίες, οι δοκιμασίες, οι απώλειες και η εξέλιξη που βιώνει την κάνουν πραγματικά ενδιαφέρουσα.

Υπάρχουν μάλιστα στιγμές που πιστεύω πως οι χαρακτήρες μας θα μπορούσαν να καθίσουν μαζί για ένα ποτό και να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Έχει γρήγορο πνεύμα και μια απολαυστικά θρασεία γλώσσα.

-Για τη μεταμόρφωσή του σε Lobo:

Η τελευταία φορά που ένιωσα μια τόσο έντονη μεταμόρφωση ήταν όταν φόρεσα τη χρυσή στολή του Aquaman. Κάτι παρόμοιο είχα νιώσει και ως Khal Drogo στο Game of Thrones. Με τον Lobo όμως είναι διαφορετικά.

Όλο μου το σώμα καλύπτεται από προσθετικά, έχω τεράστιους φακούς στα μάτια, ειδικά χέρια, τα πάντα. Κυριολεκτικά μεταμορφώνομαι στον χαρακτήρα.

Στην αρχή ήμουν λίγο αγχωμένος, αλλά μόλις ολοκληρώθηκε το μακιγιάζ και είδα τον εαυτό μου στον καθρέφτη, σκέφτηκα: «Ουάου». Τα κέρατα, η όψη, τα πάντα. Ξαφνικά ο Lobo βγήκε στην επιφάνεια.

Millie Alcock,Jason Momoa

Η «Supergirl» Millie Alcock (αριστερά) και ο Jason Momoa πάνω στο Spacedog στη CineCon κατά την παρουσίαση του "Supergirl" στο Caesars Palace in Las Vegas. (AP Photo/Chris Pizzello)

Invision

-Για τις σκηνές δράσης με το Spacehog και την ομάδα κασκαντέρ:

Η συνεργασία με τον Rob Inch και την ομάδα του ήταν φανταστική. Όλοι οι κασκαντέρ ήταν εξαιρετικοί. Βέβαια, δεν είναι εύκολο να κινηθείς όταν φοράς όλον αυτόν τον εξοπλισμό.

Θυμάμαι την πρώτη μου μέρα δράσης. Όλοι ξέρουν ότι μπορώ να οδηγήσω μηχανή, αλλά εδώ έπρεπε να τρέχω, να φρενάρω απότομα, να βγάζω το πούρο από το στόμα και ταυτόχρονα να λέω την ατάκα μου, ενώ μια κάμερα ερχόταν κατά πάνω μου.

Το Spacehog είναι ηλεκτρικό, βαρύ και γεμάτο «ρουκέτες», οπότε δεν συμπεριφέρεται ακριβώς όπως θα ήθελες. Δείχνει όμως απίστευτα στην οθόνη.

Κάποια στιγμή σκέφτηκα: «Και τι έγινε; Είμαι ο Lobo. Φυσικά και μπορώ». Και κάπως έτσι έγινε η πρώτη επίσημη είσοδος του χαρακτήρα στην ταινία!

Η ταινία Supergirl με την Milly Alcock κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Ιουνίου από την Tanweer.

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