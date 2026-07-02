«Τα Φιλαράκια»: Σπάνια εμφάνιση του «Τζόι» με την κόρη του Μαρίνα στο Λος Άντζελες

Snapshot Ο Ματ ΛεΜπλανκ εμφανίστηκε δημόσια μαζί με την 22χρονη κόρη του Μαρίνα στο Λος Άντζελες, σε μία από τις σπάνιες κοινές τους εμφανίσεις.

Η Μαρίνα διαγνώστηκε με φλοιώδη δυσπλασία σε ηλικία οκτώ μηνών, γεγονός που οδήγησε τον ΛεΜπλανκ σε προσωρινή αποχώρηση από την υποκριτική.

Η κόρη του ξεπέρασε πλήρως την ασθένεια, ενώ η σχέση πατέρα και κόρης παραμένει πολύ στενή.

Ο ΛεΜπλανκ έχει δηλώσει ότι ένιωσε έρωτα από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε η Μαρίνα και αφιερώνει χρόνο και φροντίδα σε εκείνη.

Παρόλο που η Μαρίνα βλέπει μαζί με τον πατέρα της επαναλήψεις από τη σειρά «Τα Φιλαράκια», δεν τον θεωρεί ιδιαίτερα "cool" λόγω της καθημερινής τους επαφής. Snapshot powered by AI

Σε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση, ο αγαπημένος «Τζόι» από «Τα Φιλαράκια» εντοπίστηκε μαζί με την 22χρονη κόρη του, Μαρίνα, στο Λος Άντζελες.

Ο Ματ ΛεΜπλανκ και η μοναδική κόρη του βρέθηκαν να περπατούν μαζί σε ένα πάρκινγκ στην περιοχή Γούντλαντ Χιλς, όπου πήραν το αυτοκίνητό τους και συνέχισαν σε επόμενο προορισμό. Με απλό και καθημερινό ντύσιμο, ο ηθοποιός βγήκε μαζί με την κόρη του σε μία από τις λίγες φορές που κυκλοφορούν δημόσια, παρά τη στενή τους σχέση.

Η στενή σχέση με την κόρη του

Η Μαρίνα γεννήθηκε το 2004, όταν ο ΛεΜπλανκ ήταν παντρεμένος με την Μελίσα ΜακΝάιτ, με την οποία χώρισαν δύο χρόνια αργότερα. Μάλιστα, η μικρή είχε διαγνωστεί με μία σοβαρή ασθένεια όταν ήταν μόλις οχτώ μηνών, κάτι που έκανε τον ΛεΜπλανκ να αποσυρθεί από την υποκριτική. Η πάθηση λέγεται φλοιώδη δυσπλασία (cortical dysplasia), και πρόκειται για μία εγκεφαλική διαταραχή, η οποία επηρεάζει τις κινητικές ικανότητες και προκαλεί προβλήματα στην ανάπτυξη του ατόμου.

Ο ΛεΜπλανκ είχε δηλώσει στο The Mirror ότι είχε ζητήσει από τον μάνατζέρ του τότε να «ξεχάσει το τηλέφωνό» του γιατί υπήρχαν πολλά προβλήματα στην προσωπική του ζωή και δεν μπορούσε να δουλέψει. Όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο κλείστηκε στο σπίτι για χρόνια.

Παρόλα αυτά, η Μαρίνα ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα υγείας μεγαλώνοντας, αλλά η σχέση τους παραμένει εξαιρετικά στενή. Ο ΛεΜπλανκ είχε αναφέρει πως ένιωσε «έρωτα από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε». «Θυμάμαι τη μέρα που γεννήθηκε. Το δευτερόλεπτο που την κοίταξα, την ερωτεύτηκα και δεν είχα νιώσει ποτέ ξανά έτσι. Ήξερα από εκείνη τη στιγμή ότι τίποτα δεν θα με σταματούσε από το να την αγαπάω — ακόμα κι αν τράκαρε τη Ferrari μου».

«Δεν νομίζω να με θεωρεί πολύ cool τύπο»

Όπως έχει αναφέρει, της έχει εξαιρετική αδυναμία και του αρέσει να κάνει πράγματα για εκείνη και να την φροντίζει.

Σχετικά με τη σειρά «Τα Φιλαράκια» είχε αποκαλύψει με χιούμορ ότι συχνά πετυχαίνουν επαναλήψεις στην τηλεόραση και κάθονται να το δουν μαζί: «Της αρέσει να μου κάνει ερωτήσεις. Με ρωτάει: "Αυτό ήταν αληθινό; Όντως το έφαγες αυτό; Τι γεύση είχε; Μπλιαχ, έφαγες από το πάτωμα; Αυτό είναι αηδιαστικό! Είσαι τόσο αστείος, μπαμπά!"».

Παρά την τεράστια επιτυχία της σειράς, ο ίδιος αστειεύεται ότι η κόρη του δεν εντυπωσιάζεται καθόλου από τη διασημότητά του: «Δεν νομίζω ότι με θεωρεί και πολύ cool τύπο. Έχει πάθει "υπερδοσολογία" από τον μπαμπά της, με βλέπει συνέχεια, δεν της καίγεται καρφί!»

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