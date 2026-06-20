Τζέιμς Μπάροους: Πέθανε ο σκηνοθέτης των «Friends» και «The Big Bang Theory» σε ηλικία 85 ετών

Ο Τζέιμς Μπάροους, ο οποίος σκηνοθέτησε μερικές από τις πιο γνωστές και αγαπητές κωμικές σειρές των ΗΠΑ, πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Ο Μπάροους σκηνοθέτησε περισσότερα από 1.000 επεισόδια κλασσικών κωμικών σειρών, μεταξύ των οποίων το «Friends», το «The Big Bang Theory» και το «Will & Grace», αλλά έγινε περισσότερο γνωστός ο συνδημιουργός της κωμικής σειράς «Cheers» (1982-1993). Ο γνωστός σκηνοθέτης κέρδισε 11 βραδεία Emmy και πέντε βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής (Directors Guild of America), σε μια καριέρα που διήρκησε περισσότερο από πέντε δεκαετίες.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο περιοδικό People. «Γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή και τη διαρκή κληρονομιά του Τζέιμς Μπάροους, ο οποίος απεβίωσε ειρηνικά σήμερα, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικογένεια. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Μπάροους υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς και αγαπητούς σκηνοθέτες στην ιστορία της τηλεόρασης. Ως θρυλικός σκηνοθέτης, μέντορας και δημιουργική δύναμη, συνέβαλε στη διαμόρφωση γενεών κωμωδίας και χάρισε ανυπολόγιστη χαρά στο κοινό σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται στη δήλωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του σκηνοθέτη.

Ποιος ήταν ο Τζέιμς Μπάροους

Γεννημένος στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας στις 30 Δεκεμβρίου 1940 ο Τζέιμς Έντουαρντ Μπάροους πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Νέα Υόρκη. Ήταν γιος του Άμπε Μπάροους, ενός γνωστού συνθέτη, σκηνοθέτη και συγγραφέα και είχε μια αδερφή. Στη Νέα Υόρκη, ο Μπάροους φοίτησε στο Μουσικό Λύκειο της Νέας Υόρκης, ενώ αποφοίτησε από το Oberlin College και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δραματική Σχολή του Yale.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην τηλεόραση σε ηλικία 35 ετών το 1974, σκηνοθετώντας επεισόδια των σειρών «The Mary Tyler Moore Show», «The Bob Newhart Show» και «Laverne & Shirley».

Αργότερα, συνδημιούργησε τη σειρά «Cheers», σκηνοθετώντας 243 από τα 273 επεισόδια, καθώς και 246 επεισόδια της σειράς «Will and Grace».

Επίσης, σκηνοθέτησε πολλά επεισόδια επιτυχημένων σειρών όπως τα «Frasier», «Friends» και «Mike & Molly», καθώς και τα πιλοτικά επεισόδια των σειρών «Two and a Half Men» και «The Big Bang Theory».

«Όταν σκηνοθετώ μια τηλεοπτική σειρά, προσπαθώ να φτάσω σε εκείνο το ιδανικό σημείο όπου το σενάριο συναντά τη ερμηνεία και την χημεία μεταξύ των ηθοποιών», είχε γράψει ο Μπάροους στο βιβλίο του με τίτλο «Directed by James Burrows», το οποίο κυκλοφόρησε το 2022. «Το να πετύχεις εκείνη την στιγμή, όπου αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται, έχει ως αποτέλεσμα το πιο γλυκό και διαρκές γέλιο».

Η Ένωση Σκηνοθετών Αμερικής, η οποία τίμησε τον σκηνοθέτη με βραβείο συνολικής προσφοράς στην τηλεοπτική σκηνοθεσία το 2015, περιέγραψε τον Μπάροους ως «έναν εξαιρετικά γενναιόδωρο συνάδελφο, ο οποίος μοιράστηκε τη σοφία και το ζεστό χιούμορ του με τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και με όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του».