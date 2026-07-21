Θεσσαλονίκη: Ράγισε τζαμαρία στο Μετρό στον σταθμό Βενιζέλου - Βίντεο

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της φθοράς πάνω από τις κυλιόμενες σκάλες

Θεσσαλονίκη: Ράγισε τζαμαρία στο Μετρό στον σταθμό Βενιζέλου - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ραγίστηκε γυάλινη επιφάνεια στην οροφή του σταθμού Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, πάνω από τις κυλιόμενες σκάλες.
  • Τα αίτια της ζημιάς παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.
  • Το περιστατικό δημιουργεί ανησυχίες για την ασφάλεια και τη συντήρηση των υποδομών του σταθμού.
Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό που προκαλεί εύλογα ερωτήματα και προβληματισμό για την ασφάλεια των μετακινούμενων σημειώθηκε στον σταθμό «Βενιζέλου» του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το Thestival.gr, μια γυάλινη επιφάνεια, για την ακρίβεια μία τζαμαρία στην οροφή του σταθμού, ακριβώς πάνω από το σημείο όπου βρίσκονται οι κυλιόμενες σκάλες, έχει ραγίσει σοβαρά.

Τα αίτια της φθοράς ή της πρόσκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ το συμβάν εγείρει ανησυχίες στους επιβάτες σχετικά με τη συντήρηση και την ασφάλεια των υποδομών του σταθμού.

Δείτε το βίντεο

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:02ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικάνικα βομβαρδιστικά Β-1 απογειώθηκαν από την Βρετανία μετά τις απειλές Τραμπ για το όρος Pickaxe

21:01ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν κοινοί πολίτες»: Ο Χάρι και η Μέγκαν φέρεται να πέρασαν από εξονυχιστικό έλεγχο πριν δουν τον Κάρολο

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ράγισε τζαμαρία στο Μετρό στον σταθμό Βενιζέλου - Βίντεο

20:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ το α' τρίμηνο

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Όλαφ Τούφτε: Χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας 2004

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Προχωρά στην απαγόρευση του καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους και παραλίες

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ολυμπιακό Χωριό

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα – «Με βυτία, με υγραέρια… Ο αλήτης ήρθε πάνω μας “καρφί”»

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Λος Άντζελες: 20χρονη μητέρα πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ κοιμόταν με την 1 έτους κόρη της

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Independent: Η Ευρώπη έχει πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο - Πόσο πρέπει να ανησυχούμε - Πλησιάζουν οι καρχαρίες στις ακτές

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη - επίθεση με μαχαίρι: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 60χρονο - Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

20:10ΕΡΓΑΣΙΑ

Παύση χειρονακτικών εργασιών και ντελίβερι από τις 13:00 έως τις 17:00 την Τετάρτη λόγω καύσωνα

20:00ΥΓΕΙΑ

Πάρκινσον: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο ο θόρυβος της γειτονιάς και του δρόμου

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα εμπρηστών: Ο διάλογος-φωτιά για τις παράνομες επιδοτήσεις - «Έχω μάστερ στην πλαστογραφία»

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Ερυθρά θάλασσα: Αναστροφή έκαναν δύο τάνκερ μετά από τις απειλές των Χούθι - Απειλεί με βομβαρδισμούς ο Τραμπ

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις του «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Αν Γουίτικαμ : Με 21 χτυπήματα από σφυρί δολοφονήθηκε η πρώην Βρετανίδα πολιτικός ενώ έτρωγε μεσημεριανό στην κουζίνα της

19:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το… μυστικό του Λουτσιάνο Σπαλέτι – Γιατί δεν φορά ποτέ κοντομάνικα ούτε με καύσωνα στη Γιουβέντους

19:36LIFESTYLE

Ποιες επαναλήψεις προγραμμάτων φέρνουν πρωτιές στα κανάλια

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Pickaxe Mountain-Τι είναι το βουνό της Αξίνας- «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ολυμπιακό Χωριό

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Τήνο

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις του «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

18:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πόλη που «έβρασε» με θερμικό δείκτη 46℃ – «Η υγρασία εκτόξευσε τη δυσφορία», λέει ο Αρναούτογλου

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε μαγνήσιο για μέγιστη απορρόφηση

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα – «Με βυτία, με υγραέρια… Ο αλήτης ήρθε πάνω μας “καρφί”»

13:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ έσπασε το πρωτόκολλο και χαιρέτησε σαν κολλητός τον βασιλιά Φελίπε

07:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θεαματική αλλαγή σε λίγες ώρες - Προειδοποίηση του ESTOFEX για την Ελλάδα

14:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Viral η στάση της Αργεντινής στην απονομή της Ισπανίας - Μόνο ένας παίκτης δεν γύρισε την πλάτη

15:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Η Εύα Σιμάτου αποχαιρετά τον σύζυγό της - «Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Κόκκινος συναγερμός σε 17 νομούς σε όλη την Ελλάδα για αύριο Τετάρτη λόγω καύσωνα και θυελλωδών ανέμων - «Θα έχουμε καταβάτες που προσομοιάζουν με το φαινόμενο στο Μάτι»: Η δραματική προειδοποίηση Τουρνά

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ξένοι «καίγονται» για ένα εξοχικό στην Ελλάδα– Το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση και τις… λογικότερες τιμές

19:36LIFESTYLE

Ποιες επαναλήψεις προγραμμάτων φέρνουν πρωτιές στα κανάλια

17:48ΚΟΣΜΟΣ

«Σήκω πάνω» – Χαστούκι σε φίλαθλο επειδή έμεινε καθιστός στον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Όλαφ Τούφτε: Χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας 2004

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 84χρονος έφτιαξε τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό ποταμό για να ποτίζει τα χωράφια του

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Λος Άντζελες: 20χρονη μητέρα πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ κοιμόταν με την 1 έτους κόρη της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ