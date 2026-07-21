Θεσσαλονίκη: Ράγισε τζαμαρία στο Μετρό στον σταθμό Βενιζέλου - Βίντεο

Snapshot Ραγίστηκε γυάλινη επιφάνεια στην οροφή του σταθμού Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, πάνω από τις κυλιόμενες σκάλες.

Τα αίτια της ζημιάς παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.

Το περιστατικό δημιουργεί ανησυχίες για την ασφάλεια και τη συντήρηση των υποδομών του σταθμού. Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό που προκαλεί εύλογα ερωτήματα και προβληματισμό για την ασφάλεια των μετακινούμενων σημειώθηκε στον σταθμό «Βενιζέλου» του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το Thestival.gr, μια γυάλινη επιφάνεια, για την ακρίβεια μία τζαμαρία στην οροφή του σταθμού, ακριβώς πάνω από το σημείο όπου βρίσκονται οι κυλιόμενες σκάλες, έχει ραγίσει σοβαρά.

Τα αίτια της φθοράς ή της πρόσκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ το συμβάν εγείρει ανησυχίες στους επιβάτες σχετικά με τη συντήρηση και την ασφάλεια των υποδομών του σταθμού.

Δείτε το βίντεο

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