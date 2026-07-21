Ποιοι ξένοι «καίγονται» για ένα εξοχικό στην Ελλάδα– Το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Στην επίκεντρο του πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος εξακολουθούν να βρίσκονται πολλά ελληνικά νησιά σε ότι αφορά τη ζήτηση αγορά εξοχικής κατοικίας με την κορυφή να κατακτά για άλλη μια χρονιά η Κρήτη, ένα νησί που ούτως ή άλλως αποτελεί μία από τις «ναυαρχίδες» του ελληνικού τουρισμού.

Γεώργιος Καλούμενος

Ποιοι ξένοι «καίγονται» για ένα εξοχικό στην Ελλάδα– Το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση
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  • Το 2026, το 33% των ξένων αγοραστών εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα επιλέγει την Κρήτη, κυρίως από χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
  • Το 76,6% των ενδιαφερομένων σχεδιάζει αγορά εντός 12 μηνών, με το 38,3% να προχωράει εντός 6 μηνών.
  • Ο μέσος προϋπολογισμός για αγορά στην Κρήτη κυμαίνεται έως 600.000 ευρώ, με το 71% να προτιμά νεόδμητα ακίνητα με θέα, κοντά στη θάλασσα και πισίνα.
  • Οι τιμές στην Κρήτη είναι πιο προσιτές (3.800-4.500 €/τ.μ.) σε σχέση με το Ιόνιο και τις Κυκλάδες, προσφέροντας καλύτερη μεταπωλητική αξία.
  • Η ανάπτυξη υποδομών, όπως το νέο αεροδρόμιο Καστελλίου και ο ΒΟΑΚ, αναμένεται να αυξήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον ξένων αγοραστών στην Κρήτη.
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Σύμφωνα με τα δεδομένα που συνέλεξε από το πελατολόγιό της, η Elxis – At Home in Greece, κατά το 2026, ένας στους τρεις ξένους αγοραστές εξοχικής κατοικίας στη χώρα μας επιλέγει την Κρήτη.

Πρόκειται για ανθρώπους που προέρχονται κυρίως από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και Μεγ. Βρετανία. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι το 76,6% των ενδιαφερομένων σχεδιάζει να προχωρήσει σε αγορά εξοχικής κατοικίας εντός του προσεχούς 12μήνου, ενώ από το ποσοστό αυτό, το 50%, ή 38,3% θα κινηθεί νωρίτερα, εντός των επόμενων έξι μηνών.

Στα 500.000 ευρώ ο μέσος προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis, το 36,5% του αγοραστικού κοινού που «ψηφίζει» Κρήτη, διαθέτει προϋπολογισμό έως 400.000 ευρώ, ενώ ένα πρόσθετο 22% είναι διατεθειμένο να επενδύσει ένα ποσό από 400.000 έως 600.000 ευρώ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι επτά στους δέκα (71%) επιλέγει νεόδμητα ακίνητα, ή σπίτια που κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια, ενώ στις προτεραιότητες των αγοραστών είναι η θέα, η εγγύτητα προς την θάλασσα και η ύπαρξη πισίνας.

Ξεφεύγουν οι τιμές σε Ιόνιο και Κυκλάδες

Ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί επίσης το γεγονός ότι οι τιμές πώλησης στην Κρήτη, εξακολουθούν να κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα, αφού είναι σαφώς πιο προσιτές σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, όπως το Ιόνιο και οι Κυκλάδες. Συγκεκριμένα, σήμερα, στην Κρήτη, μια νεόδμητη βίλα με πισίνα, που πωλείται από τα σχέδια, ξεκινά από τα €3.800/τ.μ. και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα €4.500/τ.μ., ανάλογα με τις προδιαγραφές της κατασκευής και την τοποθεσία. Την ίδια στιγμή, στην Κέρκυρα, ένα αντίστοιχων προδιαγραφών σπίτι μπορεί να φτάσει σε κόστος τα 5.600 ευρώ/τ.μ. και στη Λευκάδα τα €5.500/τ.μ. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, οι εξοχικές κατοικίες στην Κρήτη διαθέτουν και εξαιρετική μεταπωλητική αξία.

Σχολιάζοντας τα δεδομένα αυτά, ο διευθύνων σύμβουλος της Elxis, κ. Γιώργος Γαβριηλίδης επισήμανε τα εξής:

«Η μεγάλη επιφάνεια της Κρήτης σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα σημαντική διάθεση οικοπέδων, κατάλληλων για την κατασκευή νέων κατοικιών, ειδικά σε περιοχές κοντά στη θάλασσα, που είναι και το βασικό ζητούμενο των αγοραστών από το εξωτερικό. Επίσης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Κρήτη διαθέτει την μεγαλύτερη ίσως σε διάρκεια τουριστική περίοδο στην Ελλάδα, λόγω του ήπιου κλίματος και διαθέτει και πολύ ισχυρό όνομα (“brand name”) στον τουρισμό. Αυτό επιτρέπει στους ιδιοκτήτες σύγχρονων εξοχικών κατοικιών να προσδοκούν σε πολύ ικανοποιητικές αποδόσεις και κέρδη, στην περίπτωση που ενδιαφερθούν να διαθέσουν το ακίνητό τους προς εκμετάλλευση».

Επίσης, το μέγεθος του νησιού είναι τέτοιο που επιτρέπει, σε όποιον ενδιαφέρεται, να αναζητήσει ακίνητο σε κάποια περιοχή λιγότερο προβεβλημένη, αλλά εξίσου όμορφη. «Βλέπουμε ότι οι πελάτες μας αναζητούν συνεχώς νέα μέρη για εξερεύνηση κι επένδυση, από τη Νότια και την Ανατολική, μέχρι την Δυτική Κρήτη. Με δεδομένο ότι οι υποδομές του νησιού θα αναβαθμιστούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι και τον ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης), αναμένουμε περαιτέρω αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό», επισημαίνει ο κ. Γαβριηλίδης. Αυτή ακριβώς η προσβασιμότητα συνιστά ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον πραγματοποιούνται πτήσεις 52 εβδομάδες το χρόνο από Ολλανδία για Ηράκλειο, διευκολύνοντας έτσι τις μετακινήσεις των ξένων αγοραστών.

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