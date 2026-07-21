Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Αδάμι Αργολίδας - Παραμένουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Snapshot Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο Αδάμι Αργολίδας μετά από περίπου τέσσερις ώρες.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 88 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας ερευνά τα αίτια της φωτιάς.

Η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Αδάμι Αργολίδας, πάνω από την Επίδαυρο.

Η φωτιά έκαιγε για περίπου τέσσερις ώρες, ενώ ενισχύθηκαν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή της. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά αυτή την ώρα έχει τεθεί υπό έλεγχο και βρίσκεται σε ύφεση.

Συνολικά, επιχείρησαν 88 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό τους, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας έχει μεταβεί στο σημείο προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης