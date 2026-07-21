Ηλεία: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό

Snapshot Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Βαρθολομιό Ηλείας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιώνες κοντά σε αυτοσχέδια χωματερή και επεκτάθηκε σε μπάζα και σκουπίδια.

Στους κατοίκους της περιοχής στάλθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα εκκένωσης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες του δήμου Πηνειού.

Τον συντονισμό της κατάσβεσης ανέλαβαν οι διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ηλείας και Λεχαινών. Snapshot powered by AI

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στο Βαρθολομιό Ηλείας.

Η φωτιά ξέσπασε σε καλαμιώνες δίπλα από αυτοσχέδια χωματερή κοντά στη γέφυρα του Βαρθολομιού, στην οποία και επεκτάθηκε καίγοντας μπάζα και σκουπίδια.

Μάλιστα, μήνυμα 112 στάλθηκε στους κατοίκους της γύρω περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα εκκένωσης.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης έσπευσαν 30 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ υνδρομή παρείχαν και υδροφόρες του δήμου Πηνειού. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της φωτιάς και την ανατροπή αναζοπύρωσης.

Τον συντονισμό της επιχείρησης κατάσβεσης είχαν αναλάβει ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αρχιπύραρχος Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας, αρχιπύραρχος Αργύρης Φαλίδας, καθώς και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, αντιπύραρχος Θεόδωρος Λεβέντης.

Διαβάστε επίσης