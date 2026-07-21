Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας: Εστάλη μήνυμα από το 112
Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες του δήμου Πηνειού.
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- Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
- Η φωτιά επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή δίπλα σε καλαμιώνες.
- Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω 112 για επιφυλακή και πιθανή εκκένωση.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες του δήμου Πηνειού.
Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές Αρχές ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστη στο Βαρθολομιό Ηλείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή ακριβώς δίπλα από τους καλαμιώνες, κοντά σε κατοικημένη περιοχή και γι αυτό το λόγο εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους έτσι ώστε να βρίσκονται σε επιφυλακή σε περίπτωση που κληθούν να εκκενώσουν.
Στο συμβάν επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Πηνειού.
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