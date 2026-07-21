Φωτιά στο Χόνδρο Βιάννου: Νέα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Νέα φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Χόνδρος του δήμου Βιάννου

Σύμφωνα με το neakriti.gr νέα επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή του χωριού Χόνδρος του δήμου Βιάννου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του, ενώ, εφόσον κριθεί αναγκαίο, αναμένεται να συνδράμουν και εναέρια μέσα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή προς κατοικημένες περιοχές ή για ζημιές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, επιχειρώντας υπό δύσκολες συνθήκες.

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