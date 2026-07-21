Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές την Τετάρτη 22/7 - Πρόστιμα έως 300 ευρώ

Snapshot Την Τετάρτη 22 Ιουλίου ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής από τις 08:00 έως τις 20:00 λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Η απαγόρευση αφορά δασικές περιοχές στους δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, όπως περιγράφονται στην απόφαση.

Θα γίνονται έλεγχοι με την υποστήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων παραβιάζουν την απαγόρευση, εκτός από τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων πυροπροστασίας.

Η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την προστασία της ζωής και των δασικών εκτάσεων. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ τίθεται απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και κάθε είδους οχήματα την Τετάρτη 22 Ιουλίου σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η απαγόρευση θα ισχύει από τις 08:00 έως τις 20:00.

Η απόφαση εκδόθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αντιπυρική προστασία, ενώ κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης θα πραγματοποιούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων.

Οι περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση

Δήμος Κασσάνδρας

Χερσόνησος Κασσάνδρας – Κορυφογραμμή (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή)

«Αράπης»

«Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου

Δήμος Σιθωνίας

Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη

Κομίτσα – Ουρανούπολη

Τσάμια Στρατονίκης

Φυσώκα

Σκοπευτήριο Στρατωνίου

Έλεγχος και πρόστιμα

Για την εφαρμογή της απόφασης θα πραγματοποιούνται έλεγχοι με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων.

Παράλληλα, προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν με την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών εκτάσεων και της δημόσιας περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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