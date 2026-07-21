Χαλκιδική: Χωρίς νερό για πάνω από 15 ημέρες οι κάτοικοι στη Μόλα Καλύβα

Snapshot Οι κάτοικοι της Μόλα Καλύβας στη Χαλκιδική μένουν χωρίς νερό για πάνω από 8 ώρες κάθε νύχτα τις τελευταίες 18 ημέρες.

Οι διακοπές νερού γίνονται κυρίως από τα μεσάνυχτα έως το πρωί και δυσκολεύουν την κάλυψη βασικών αναγκών.

Η αυξημένη κατανάλωση νερού τους καλοκαιρινούς μήνες οφείλεται κυρίως σε αρδευτικές χρήσεις, όπως πότισμα κήπων και γκαζόν, σύμφωνα με τον Δήμο Κασσάνδρας.

Οι επιχειρήσεις του τουρισμού αντιμετωπίζουν προβλήματα, με ακυρώσεις κρατήσεων λόγω της διακοπής υδροδότησης.

Στον οικισμό Σταυρονικήτα τέθηκε σε λειτουργία νέα μονάδα αφαλάτωσης για την ενίσχυση της υδροδότησης στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, με τη Μόλα Καλύβα να βρίσκεται στο επίκεντρο των διαμαρτυριών κατοίκων και επαγγελματιών.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής, εδώ και περίπου 18 ημέρες η παροχή νερού διακόπτεται καθημερινά κατά τις νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα να παραμένουν χωρίς νερό για περισσότερες από οκτώ ώρες.

Το πρόβλημα εντείνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς ο πληθυσμός της Χαλκιδικής αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της τουριστικής περιόδου, με τις ανάγκες σε νερό να πολλαπλασιάζονται.

Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης κάνουν λόγο για σημαντικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως αναφέρουν, αρκετοί επισκέπτες έχουν προχωρήσει ακόμη και σε ακυρώσεις κρατήσεων, εξαιτίας των προβλημάτων στην υδροδότηση.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Κασσάνδρας υποστηρίζει ότι οι νυχτερινές διακοπές νερού πραγματοποιούνται στοχευμένα, καθώς έχει παρατηρηθεί αυξημένη κατανάλωση που, σύμφωνα με τις υπηρεσίες, οφείλεται σε χρήση του πόσιμου νερού για αρδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για πότισμα κήπων και γκαζόν, ενώ υπάρχουν καταγγελίες ακόμη και για πλήρωση πισινών με νερό του δικτύου.

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους πολίτες για περιορισμένη και υπεύθυνη χρήση του νερού, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες της περιόδου.

Παράλληλα, στον οικισμό Σταυρονικήτα της περιοχής Σάνη τέθηκε σε λειτουργία νέα μονάδα επεξεργασίας και αφαλάτωσης νερού, με στόχο την ενίσχυση των διαθέσιμων αποθεμάτων και τη βελτίωση της υδροδότησης.