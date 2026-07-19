Χαλκιδική: Συνελήφθη άνδρας με κοκαΐνη και όπλα - Προσπάθησε να διαφύγει απωθώντας αστυνομικούς

Snapshot Συνελήφθη άνδρας στη Χαλκιδική για ναρκωτικά και οπλοκατοχή μετά από προσπάθεια διαφυγής και απώθηση αστυνομικών.

Στην κατοχή του και στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν 83,04 γραμμάρια κοκαΐνης, ηλεκτρονική ζυγαριά, όπλα και χρηματικό ποσό 5.745 ευρώ.

Κατασχέθηκαν επίσης το αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός άνδρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και οπλοκατοχή προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε έξω από την κατοικία του και προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη, απωθώντας τους αστυνομικούς.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, τόσο στην κατοχή του όσο και στο Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 83,04 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα φυσίγγιο, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 5.745 ευρώ.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το Ι.Χ. όχημα και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, καθώς εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και οπλοκατοχή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

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