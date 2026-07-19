Θεσσαλονίκη: Νεκρή 63χρονη λουόμενη στην παραλία της Αγίας Τριάδας

Snapshot Μία 63χρονη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στην παραλία της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η σορός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για νεκροψία-νεκροτομή.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από τη θάλασσα μία 63χρονη γυναίκα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (18/7) στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας, στη Θεσσαλονίκη. Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης, ενώ στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατο της γυναίκας.

Η σορός της 63χρονης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ». Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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