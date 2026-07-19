Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος μετά από επίθεση με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος σε 41χρονο

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος μετά από επίθεση με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος σε 41χρονο
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  • Συνελήφθη 36χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση σε 41χρονο με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος.
  • Ο 41χρονος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.
  • Το περιστατικό συνέβη το βράδυ και οι ακριβείς λόγοι της επίθεσης δεν έχουν διευκρινιστεί.
  • Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες και το κίνητρο της επίθεσης.
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Ένας 36χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας – Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, μετά από περιστατικό επίθεσης σε βάρος ενός 41χρονου άνδρα.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ, όταν, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ο 36χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 41χρονο χρησιμοποιώντας αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος, προκαλώντας τον τραυματισμό του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και το κίνητρο που οδήγησε στην επίθεση.

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