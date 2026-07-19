Θεσσαλονίκη: Πήγε στην Αστυνομία και κατήγγειλε τον εαυτό του για τον βιασμό της συντρόφου του
Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές
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Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ένας 66χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές και προχώρησε σε καταγγελία εις βάρος του ίδιου του εαυτού του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Voria.gr, ο άνδρας μετέβη το πρωί του Σαββάτου (18/7) στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού - Ευόσμου, όπου ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχε εξαναγκάσει σε συνουσία, χωρίς τη συναίνεσή της, την 60χρονη σύντροφό του, μέσα στο διαμέρισμά της.
Ύστερα από την καταγγελία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 66χρονου, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.
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