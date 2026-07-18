Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, οδηγώντας μοτοσικλέτα.

Συγκεκριμένα, η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο μοτοσικλετιστής. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, αλλά τελικά κατέληξε.

Ο οδηγός του ΙΧ έχει συλληφθεί.

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