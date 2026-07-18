Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ
Ο οδηγός του ΙΧ έχει συλληφθεί.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, οδηγώντας μοτοσικλέτα.
Συγκεκριμένα, η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο μοτοσικλετιστής. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, αλλά τελικά κατέληξε.
Ο οδηγός του ΙΧ έχει συλληφθεί.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:35 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Όλα όσα θα γίνουν σήμερα στον «πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ»
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Ιουλίου
01:25 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για επιθέσεις ευρείας κλίμακας
00:56 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
21:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πανσέληνος: Πότε θα φωτίσει το φεγγάρι τον ουρανό τον Ιούλιο
16:07 ∙ LIFESTYLE