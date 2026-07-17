Βίντεο από το τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Η στιγμή που το λεωφορείο συγκρούεται με το τρόλεϊ

Snapshot Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην οδό Πανεπιστημίου.

Το τροχαίο συνέβη όταν το τρόλεϊ προσέκρουσε στο πίσω μέρος του λεωφορείου που σταματούσε για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών.

Επιβάτες έχασαν την ισορροπία τους και έπεσαν κατά τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο οδηγός του λεωφορείου άνοιξε αμέσως τις πόρτες για την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΝΙΜΤΣ για παροχή πρώτων βοηθειών. Snapshot powered by AI

Τη στιγμή της σύγκρουσης του λεωφορείου με το τρόλεϊ στην οδό Πανεπιστημίου, το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Ιουλίου, καταγράφει βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ANT1, την ώρα που ο οδηγός του λεωφορείου κατεβάζει ταχύτητα για να σταματήσει σε στάση ώστε να αποβιβαστούν και να επιβιβαστούν επιβάτες, το τρόλεϊ πέφτει στο πίσω μέρος του οχήματος.

Επιβάτες έχασαν την ισορροπία τους και έπεσαν, ενώ επικράτησε πανικός. Ο οδηγός του λεωφορείου άνοιξε άμεσα τις πόρτες για να αποβιβαστούν οι επιβάτες. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο ΝΙΜΤΣ για τις πρώτες βοήθειες.

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