Νομική Σχολή: Σοβαρό ατύχημα στο γκαράζ - Αυτοκίνητο έπεσε στο κενό

Ένα ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο πάρκινγκ της Νομικής Σχολής Αθηνών, όταν οδηγός πάτησε κατά λάθος γκάζι αντί για φρένο, με αποτέλεσμα το όχημά του να πέσει στο κενό του ασανσέρ.

Άνδρες της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο λίγο πριν τις 12:00 και απεγκλώβισαν τον καθηγητή, ο οποίος φώναζε για βοήθεια από το φρεάτιο του ασανσέρ, σύμφωνα με πληροφορίες του Star.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός φαίνεται να σταμάτησε μπροστά στην γκαραζόπορτα που ήταν ανοιχτή και στη συνέχεια μπερδεύτηκε και πάτησε γκάζι πέφτοντας πάνω στην πόρτα του ασανσέρ, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

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