Ζάκυνθος: Τουρίστριες έπεσαν με γουρούνες από γκρεμό 20 μέτρων
Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Ζάκυνθο, όταν δύο γυναίκες ολλανδικής καταγωγής έπεσαν με γουρούνα σε γκρεμό 20 μέτρων στο Ξηροκάστελλο.
Η μία γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής και στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα για την επιχείρηση διάσωσης.
Πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο πτώσης και μετέφεραν τη δεύτερη τουρίστρια, η οποία φέρει ελαφρά τραύματα, σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.
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