Χανιά: Τροχαίο με γουρούνα στον Σταλό – Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και κατέληξε σε ελιά

Snapshot Τροχαίο σημειώθηκε στον Σταλό Χανίων όταν γουρούνα ξέφυγε από τον έλεγχο και προσέκρουσε σε ελιά.

Οι δύο επιβαίνοντες άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων.

Το ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης και εξετάζονται τα αίτια του. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή του Σταλού στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα Αιγυπτιακής καταγωγής. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε ελιά.

Οι άνδρες, τραυματίστηκαν από το τροχαίο και διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

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