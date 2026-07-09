Χανιά: Τροχαίο με γουρούνα στον Σταλό – Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και κατέληξε σε ελιά
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Τροχαίο σημειώθηκε στον Σταλό Χανίων όταν γουρούνα ξέφυγε από τον έλεγχο και προσέκρουσε σε ελιά.
- Οι δύο επιβαίνοντες άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων.
- Το ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης και εξετάζονται τα αίτια του.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή του Σταλού στα Χανιά.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα Αιγυπτιακής καταγωγής. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε ελιά.
Οι άνδρες, τραυματίστηκαν από το τροχαίο και διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:00 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ο Έρικσεν επιστρέφει στη δράση μετά τη δεύτερη καρδιακή προσβολή
22:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: 20χρονος εξύβρισε και χτύπησε τη μητέρα του
22:15 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μπιλ Γκέιτς: Η εμφάνιση με την νέα σύντροφό του
21:37 ∙ ΚΟΣΜΟΣ