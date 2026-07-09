Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η 72χρονη που επανέφεραν στη ζωή ναυαγοσώστες στον Ποταμό Επανομής

Snapshot Η 72χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα στην παραλία Ποταμός Επανομής.

Ναυαγοσώστες επανέφεραν τη γυναίκα με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε.

Η Λιμενική Αρχή Νέας Μηχανιώνας ενημερώθηκε και διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Δεν τα κατάφερε τελικά η 72χρονη γυναίκα που επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ σήμερα το μεσημέρι οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην παραλία του Ποταμού Επανομής στη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο δήμος Θερμαϊκού είχε κάνει γνωστό με πως η 72χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σήμερα το πρωί από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ποταμός Επανομής, και πως επανήλθε χάρη στην άμεση επέμβαση των ναυαγοσωστών.

Οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην παραλία έσπευσαν άμεσα στο σημείο και εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) κατάφεραν να επαναφέρουν τη γυναίκα.

Η Λιμενική Αρχή της Νέας Μηχανιώνας ενημερώθηκε για το περιστατικό και η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» όπου τελικά κατέληξε.

Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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