Θεσσαλονίκη: Ναυαγοσώστες ανέσυραν γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και την επανέφεραν στη ζωή

Snapshot Ναυαγοσώστες στην παραλία Επανομής στη Θεσσαλονίκη ανέσυραν γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και την επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ.

Το περιστατικό συνέβη στην παραλία Ποταμός του δήμου Θερμαϊκού και οι ναυαγοσώστες έδρασαν άμεσα ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα μετά την επιτυχή επαναφορά της.

Ο δήμος Θερμαϊκού συνεχίζει να επενδύει στην ασφάλεια των λουομένων παρέχοντας ναυαγοσωστική κάλυψη στις οργανωμένες παραλίες.

Η δημοτική αρχή εξέφρασε συγχαρητήρια στους ναυαγοσώστες για τον επαγγελματισμό και την εκπαίδευσή τους. Snapshot powered by AI

Χάρη στην άμεση επέμβαση των ναυαγοσωστών στην παραλία της Επανομής στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα σώθηκε από πνιγμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, όταν η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα, στην παραλία Ποταμός του δήμου Θερμαϊκού. Οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην παραλία έσπευσαν άμεσα για να την ανασύρουν και ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), αφού ειδοποίησαν και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η προσπάθειά τους ανταμείφθηκε καθώς κατάφεραν να την επαναφέρουν, ενώ το ασθενοφόρο που την παρέλαβε την μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας.

Ο δήμος Θερμαϊκού δημοσίευσε ανακοίνωση στην οποία εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια στους ναυαγοσώστες για τον επαγγελματισμό και την άρτια εκπαίδευσή τους, επισημαίνοντας ότι η δημοτική αρχή συνεχίζει να επενδύει στην ασφάλεια των λουομένων, παρέχοντας ναυαγοσωστική κάλυψη στις οργανωμένες παραλίες της περιοχής.

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