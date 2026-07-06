Σάμος: Νεκρός μετανάστης από το Σουδάν - Διασώθηκαν 35 ακόμη άτομα

Snapshot Ένας μετανάστης από το Σουδάν πνίγηκε στη Σάμο λόγω ισχυρών ανέμων.

Διασώθηκαν συνολικά 35 άτομα που επέβαιναν στη λέμβο μεταναστών.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε τα ξημερώματα όταν η λέμβος προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή βόρεια του όρμου Ισιδώρου.

Η σορός του θανόντος ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτό περιπολικό, σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, πλοίο του Λιμενικού και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Snapshot powered by AI

Συνολικά 35 άτομα διασώθηκαν στη Σάμο από λέμβο που μετέφερε μετανάστες, ενώ ένας άνθρωπος πνίγηκε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με το Samos Voice, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των μεταναστών ξεκίνησε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η λέμβος αποβιβάστηκε σε βραχώδη ακτή βόρεια του όρμου Ισιδώρου.

Ύστερα από την κατάδυση ιδιώτη δύτη, η σωρός ενός άνδρα ανασύρθηκε από τη θάλασσα νωτρίτερα το μεσημέρι και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για υπήκοο Σουδάν. Τα υπόλοιπα 35 άτομα που επέβαιναν στη λέμβο μεταφέρθηκαν στην ΚΕΔ Ζερβού, για να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη καταγραφή.

Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έως 6 μποφόρ, ενώ στο σημείο βρέθηκαν ένα πλωτό περιπολικό, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ένα πλοίο του Λιμενικού καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

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